台股續跌恐回測季線！台積電失守1400 金管會喊話：基本面有撐

台股2天重挫867點，恐回測季線，金管會信心喊話，台股基本面仍有撐。（圖：Motion Elements）

輝達財報公布前，台股今天（19日）觀望氣氛濃厚，終場下跌176點，以2萬6580點作收，面臨回測季線約2萬6373點的壓力。台積電更跌破1400元大關，收在1395元。對此，金管會表示，台股基本面仍保持穩健，而且未見異常融資風險，金管會也將持續密切關注國際情勢與相關發展，以維持金融市場穩定。

台積電昨天重摔40元，成為1405元，今天上演1400元保衛戰，原本在平盤上下震盪游走，沒想到最後一盤爆出4122張賣單、再拉低股價，終場收在1395元，下跌10元，跌幅0.71%，市值下滑到36.17兆元，影響大盤指數約81點。

廣告 廣告

據了解，台股這波跌勢主要因為市場對美國12月降息持保留看法、美國總統川普再度提起不滿台灣搶走晶片生意，導致美股、亞股齊跳水。

不過，金管會說，就基本面數據觀察，今年截至10月底本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.43%，國內上市櫃公司114年截至10月底累計營收約40.09兆元，比去年同期增加12.51%。截至今年11月17日，信用交易的整戶擔保維持率為176.92%，未見異常融資風險，台股基本面有撐。