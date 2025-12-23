台股美股魚幫水水幫魚！ 中信投信:台股EPS 明年保守估15% 三萬兩千點保底

台股示意圖。資料照



美股今年持續創高，台股受惠AI優勢，今年年底已在兩萬八持續盤堅．中國信託投信投資部協理唐祖蔭表示，消費者僅有兩成左右消費者用AI，但企業內部軟體AI化僅10% ，AI還有很長的一段路要走。AI股價是有泡沫化，但11月已修正，未來就是大漲小回，泡沫形成前先放點氣，產業長線持續看好，因此台股明年保守就可上看三萬兩千點。操盤重點就是就3句話6個字：聯準（聯準會降息），校準（大漲小回向上），精準（精準選股）。

唐祖蔭表示，AI是否泡沫化風險就像是暗房中摸大象，就產業面來看，的確有很高的成長性。從金融市場來看，股價已高。不過，從消費者和企業端來看，因此現在不過3年，未來長期趨勢不變。

就評價面來看，唐祖蔭說明，台股目前本益比22倍，相較平均15~20倍，看起來好像很貴，2023年10月幾乎都在20倍以上，只有今年4月和5月不到20倍，世界已看到台灣產業的重要性，資金湧入，過去2年台股是本益比的回歸，明年台股獲利持續成長下，以台股企業獲利成長15%保守來看，台股仍可上看三萬兩千點。

中國信託投信總經理陳正華表示，台股美股相關高連動，魚幫水水幫魚，中國信託投信先債券在股票，先海外在台股，2021年回到台股主戰場，目前都有蠻好的成效，今年迎來大四喜最大半導體 00891，日本商社00955， 中國高股息00882，主動中信非投等債 00981D都有相當成績。看好台股後市，趁勢推出台股主動式基金00995A，搶進市值成長趨勢商機。

