台股翻紅小漲保住3萬2大關 台積電大跌15元作收

【記者許麗珍／台北報導】美股四大指數皆墨，台股受其影響，今指數開低走高震盪，盤中由黑翻紅，終場更上漲94.45點或0.29%，收在32,289.81點，保住3萬2大關，成交金額6853.98億元。權值股台積電今終場下跌15元收1785元。

美國幾大科技巨頭今天表現欠佳，拖累華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%，收報49240.99點。標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%，收在6917.81點。那斯達克指數重摔336.92點或1.43%，收23255.19點。費城半導體指數滑落168.15點或2.07%，收7966.34點。

