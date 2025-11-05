台股股王事業體分割！信驊遠端管理業務分割轉至旗下酷博樂

台股股王信驊看好下半年逐季走揚。陳俐妏攝



台股股王、遠端伺服器管理晶片廠信驊宣布，為深化專業分工並提升經營效率與長期競爭力，已於5日經董事會特別決議，通過將旗下實境遠端管理（RRM）事業（原智慧影音Smart AV事業）之相關製造及營運（含資產、負債及營業）分割移轉予其百分之百持有之酷博樂，分割基準日暫定為今年12月31日，若有異動則依分割計畫書訂定之條款處理。

信驊指出，隨著企業本身業務版圖持續拓展及遠端伺服器管理事業日益多元化發展，為能更專注於智慧視覺影像領域技術創新與市場開發，決議將實境遠端管理事業（RRM）分割移轉予酷博樂。

酷博樂以Eyes of AI AI視界．無限未來為願景主軸，由信驊董事長林鴻明擔任酷博樂董事長，營運長謝承儒擔任總經理，業務範圍涵蓋Cupola360全時全景遠端管理巡檢相機及相關軟體業務、AVoIP影音延伸事業、及以相關晶片設計製造等。

信驊說明，未來兩家公司亦將發揮各自在伺服器遠端管理晶片（BMC）以及實境遠端管理（RRM）領域的專業優勢，整合客戶與市場資源合作。

此一分割案依照企業併購法第三十六條第一項規定辦理，信驊為酷博樂唯一股東，酷博樂公司應於分割基準日後依法完成變更登記並發行普通股股票予信驊科技，自本分割案完成後，信驊仍直接持有酷博樂百分之百股份，對於信驊股東權益並無任何影響。

信驊董事長林鴻明表示，此次事業分割將使信驊科技與酷博樂各自聚焦核心領域，發揮專業效能，吸引優秀人才，進一步提升營運效率與競爭優勢，持續為股東與合作夥伴創造更高價值。

