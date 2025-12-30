台股股王領軍00947逆勢上揚創新高！漲勢排行全台股ETF第一

台股示意圖。資料照



IC設計族群逆勢上揚，其中股王信驊（5274）12/30盤中一度上漲逾8%，創歷史新高來到7,715元，獲輝達點名的靜態隨機存取記憶體相關個股也同步上漲，帶動IC設計、記憶題相關ETF逆勢上揚。其中萬綠叢中一點紅的00947台新臺灣IC設計ETF盤中最高漲幅來到2.40%，在其他台股ETF全數盡墨時，表現極佳，為12/30漲勢最強的台股ETF，同時創下該ETF的歷史新高。

法人表示，傳統型／通用型伺服器出貨量穩健年增、AI伺服器出貨量強勁成長及其機櫃級設計趨勢，且台廠不斷擴充晶片新產品線，推升每塊伺服器主板的晶片價值含量，其中代表台廠信驊（5274）營運動能強勁，股價創下歷史新高，並帶動相關IC設計族群逆勢開漲；另外輝達取得Groq核心授權，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低攻耗、高效能的語言處理器（LPU），引爆SRAM的話題，讓主要供應者如力積電（6770）、華邦電（2344）及愛普*（6531）等台廠大吃記憶體紅利。

全台唯一聚焦在IC設計的ETF台新臺灣IC設計（00947）今日受惠，開盤即開漲並隨IC設計族群股價表現一路走高，大漲逾2%，除囊括信驊等IC設計個股外，00947指數編製也與時俱進，將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前八大成分股權重皆逾7%，分別為聯發科（2454）、華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、信驊（5274）及創意（3443）。台新投信表示，00947含括許多高單價IC設計個股，透過一張不到2萬元的ETF，能讓投資人有效參與IC設計個股的成長。

