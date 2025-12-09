台股胖到97兆！5000億國安基金恐不夠力？官方報告曝：支持升級到1兆

財經中心／師瑞德報導

為了應對日益龐大的台股市場，俗稱「國安基金」的國家金融安定基金規模有望迎來重大調整！立法院財政委員會預計於明（10）日審查《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，針對立委郭國文、李坤城等人提案將基金銀彈上限翻倍至新台幣1兆元，國安基金於今（9）日提交的書面報告中回應，對此方向表示「原則尊重」，並認為擴大規模確實有助於提升穩定市場的防禦能力。

該份報告分析，國安基金自西元2000年成立以來，長達25年間其法定額度從未調整。現行機制下，基金總額上限為5000億元，資金來源包含向國庫持有股份之民營事業（公股行庫）借款2000億元，以及向四大基金（勞保、勞退、退撫、郵儲）借用3000億元。然而，對比當年，如今台股市值已飆升至97兆元，成長幅度超過10倍，加上外資持股比例已逼近47%，市場量體與波動風險已非昔日可比，舊有的5000億元額度顯得捉襟見肘。

國安基金進一步指出，台灣股市屬於淺碟型市場，極易受到國際政經情勢牽動。回顧過去25年，國安基金已八度進場護盤，但在面對如2022年外資單年瘋狂提款1.14兆元（約135.64億美元）、創下歷史新高的賣壓時，現有的借款額度恐難以有效抵禦大規模資金撤離的衝擊。因此，報告認為將可運用資金調高至1兆元，不僅符合當前台股規模現況，更能有效發揮穩定股市的法定職能。

不過，在資金調度結構上，國安基金對於立委提案「全面取消借款上限」持保留態度。報告特別強調，考量到四大基金肩負勞工與軍公教人員的退休保障與財務穩健，不宜無限制挪用，因此建議維持現行向四大基金借用3000億元的上限規範。

為達成1兆元的擴編目標，國安基金提出了替代方案，建議將修法重點放在提高向金融機構的融資額度，將其從現行的2000億元大幅調升至7000億元，搭配原有的四大基金3000億元額度，即可建構出總額1兆元的護盤銀彈。

