台股萬元股王將登基 櫃買、證交所系統準備好了

〔記者陳永吉／台北報導〕台股現任股王信驊(5274)昨天股價收在9790元，僅差一步之遙即可登上萬元，將寫下台股歷史新頁，對於迎接萬元股王，櫃買及證交所交易系統早已準備妥當，隨時迎來新的篇章。

事實上，早在大立光(3008)當股王期間，股價衝上6000多元之際，市場曾擔心台股資訊系統無法承擔五位數的股價，後來證交所召集證券周邊單位及券商，總計花了五年調整系統，如今早已準備妥當萬元股王到來。

周邊單位主管指出，主管機關跟券商交易系統花了一段時間調整完畢，現在位數往前不是問題，但小數點增加反而比較需要時間調整，但整體而言，現在系統調整的速度已加快，會盡快滿足市場所需。

目前信驊為台股股王，不過在櫃買掛牌，但證交所交易資訊系統也已準備好，萬元股王也沒問題。

