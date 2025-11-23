台股落入空頭！法人：市場避險氣氛濃 宜放慢操作回歸基本面

【記者呂承哲／台北報導】上週台股完全落入空頭掌控，11 月中台指期結算前空方再度發力，加劇月線乖離，多頭明顯失守。雖然輝達財報亮眼，但市場焦點已從「晶片賣得好不好」轉向「AI 投資能否帶來實際效益」，導致財報後反彈無力，美股再度下挫，台股單週跌幅達 3.51%，收在 26,434.94 點；上櫃更重跌 4.01%。

永豐投顧指出，台股短線震盪仍重，建議投資人本週以「等待籌碼沉澱、逢低承接」為原則，下方支撐落在 24,000 與 25,500 點區間；整體區間則預估在 26,000 至 26,800 點。在 AI 族群漲多修正、資金持續撤出下，宜放慢操作、回歸基本面。

集中市場外資一週賣超約 1,453 億元，投信與自營商合計賣超逾 600 億元，三大法人總計賣超高達 2,077 億元，散戶融資同步下降、融券增加，呈現「法人撤退、散戶轉保守」的典型修正格局。上櫃雖然三大法人合計買超 88 億元，但融資持續大幅下降，顯示市場避險氣氛仍濃。

從技術面來看，加權指數已明顯彎頭向下，短中期均線全面發散，空方持續掌握主動。週 K 線呈現連三黑，回顧過去三個月 25,500 與 24,000 點都是整理區，意味著本波修正若要徹底清理浮額，仍有下探空間，需視時間與跌幅能否匹配。

永豐投顧指出，這波震盪核心原因在於市場重新檢視 AI 投資效益。輝達財報雖無瑕疵，但各大客戶如 CoreWeave 虧損擴大、現金流吃緊，引發市場疑慮，四大 CSP 僅 Google 股價相對抗跌，科技類股整體承壓。與 AI 關聯度愈高的族群跌幅愈深，包括電器電纜下挫逾 9%、玻璃玻纖回檔、半導體跌 3.6%、記憶體更大跌逾一成，電腦周邊也明顯回檔。

展望本週，永豐投顧認為市場將持續消化 AI 檢討期、漲多回檔與高槓桿企業壓力，但大方向依然不改：「AI 長線趨勢仍在」。現階段操作應以回歸主流、放棄投機為原則，等待籌碼沉澱後再伺機布局。短線則留意季線下彎、前低支撐及法人賣壓動向。

