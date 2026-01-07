台股虛胖失衡 彭金隆：6成低於年線

立委吳秉叡質詢時詢問，股市成交金額放得很大，資金從哪裡來？金管會主委彭金隆（左）7日在立法院財政委員會表示，主要是外資投資，外資去年占比48％。圖右為財政部長莊翠雲。（劉宗龍攝）

股市破3萬點後，連日創高。但7日台積電大型權值股拉回休息下，指數首度走弱，台股終場跌140點、收在3萬435點。但是股市火旺，許多未投資高科技股、AI概念股的小股民恐怕都相當無感，立委更質疑台股恐是虛胖。金管會主委彭金隆表示，這兩年超過6成股票是低於年線，民國113與114年分別為67％、63.5％，金管會會關注此一現象。

彭金隆昨赴立法院財委會備詢，委員都關心台股近兩日的表現。立委林德福質疑，雖然台股站上3萬點，但是結構失衡，AI如泡沫化的話，將對台股造成很大的衝擊，金管會是否進行「金融演習」？彭金隆回應，台灣資本市場從不缺乏不確定因素存在，針對資本市場很多波動進行演練是金管會日常工作一部分。

針對台股失衡問題，彭金隆表示，觀察過去10年資料，低於年線家數占比曾經最高在107年達到79.1％，最低109年降至18％。近兩年則分別是67％與63.5％，低股價股票占比從18％到79％很大的波動，顯示股市易受景氣與漲跌影響，也反映了投資人未來預期。

立委吳秉叡則關心，自115年以來上市櫃股票的交易量放大到8000多億元，到底錢從哪裡來？彭金隆表示，主要是外資參與比率提高，113年外資持股45％、114年增加到48％。

外資這兩年卻是大舉賣超，113年6000多億元、114年4000多億元，彭強調，外資仍維持「淨匯入」，顯示資金仍留在台灣，對台灣具信心。資本市場出現「高科技強、傳產弱」現象，彭金隆表示，日韓也發生的狀況，並非台灣獨有現象。

今年連續上漲4個交易日的台股，7日台積電下跌30元，台股終場也跌140點、收在3萬435點，成交量爆8817億元，創史上新天量；分析師認為，指數還在多頭合理震盪區間，交易、投資氣氛非常熱絡。

至於台股站上3萬點是否太貴？瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾表示，商業化將能支撐AI資本支出繼續進行，若供應鏈順利交付新產品、專案，台股當前的上升周期是合理範圍。