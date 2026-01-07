台股虛胖！ 彭金隆驚曝「逾6成股票跌破年線」

台股站上3萬點，卻有許多投資人直言無感。

台股連日衝高，飆站3萬點，國民黨立委林德福今（7）日質疑，台股表面創新高，但有虛胖之嫌，只有台積電（2330）獨強，股價在年線之下的個股達3分之2，萬一AI泡沫預言成真，台股恐有危機。

林德福指出，台股大盤表面創新高，但結構有問題，科技類股獨強，食品、水泥、造紙、貿易百貨、觀光類股卻走跌，全靠台積電一檔個股撐指數，許多投資人面對3萬點「無感」，1947家上市櫃公司中，有1263家公司、逾6成個股的股價仍在年線之下，指數有「虛胖」疑慮。

廣告 廣告

金管會主委彭金隆坦言，過去10年，年線之下的股票在2018年最高來到79％，最低是2020年的18％，2024年是67％，2025年、去年則是63.5%。

彭金隆指出，股價在年線以下波動，從18%到79%之間波動相當大，年線以下個股比重確實偏高，但本 質上，仍是反映景氣循環與市場預期心理，對於流動性差的股票，證交所及櫃買中心會進行促進市場的造市計畫，金管會亦將密切關注資本市場發展。