台股虛胖？ 證交所董座林修銘看2026「快樂的挑戰」

台股市值規模一舉躍升至全球第7名。

臺灣證券交易所於今 (8) 日舉行歲末新春記者會，對於今年1月開盤短短幾天，加權指數便一舉突破3萬點，總市值挑戰100兆元大關，市值規模一舉躍升至全球第7名，董事長林修銘直言「2026是快樂的挑戰」。

林修銘表示，儘管去（2025）年全球面臨地緣政治風險與貿易保護主義挑戰，台灣資本市場仍展現極強韌性，全年價量齊揚，加權股價指數收在28963.6點，上市公司總市值突破94兆元。今年以來，除迎來開門紅，上市日均量更頻創天量，突破8000億元，展現台灣在關鍵供應鏈中具備穩固的核心地位。

面對外界質疑台股「虛胖」，林修銘認為，台股產業硬實力不輸國際，AI浪潮下更從Computex吸引各國業者，這是台灣值得驕傲的競爭優勢，未來將持續聚焦與國內外產業的連結，特別是跟隨供應鏈赴美、日投資的企業回台上市，也歡迎國外產業深化與台灣的連結。