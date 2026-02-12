台股蛇年大驚奇！飆漲逾萬點 市值超越德國、瑞士「全球第8」
台股昨天（2／11）封關，最後交易日開高走高，終場漲532.74點、收33605.71點。不過，蛇年亮麗封關之外，大盤指盤中更再度刷出台股歷史33707.83的新高點。根據國外媒體統計指出，台股目前市值達到約3.161兆美元、名列全球第8，甚至贏過德國、瑞士與南韓等國。
事實上，回顧龍年封關指數23525.41點（2025/1/22），蛇年則以33605.71點封關。一年來，台股飆漲逾萬點（10080.3點），漲幅高達42.8%，也創下歷年紀錄。台股蛇年市值大增34.02兆元，若以開戶數1385.9萬人計算，平均每位股民帳上大賺245萬元。
根據Market CapWatch近日統計，在全球前10大股市中，台灣排名第8、市值約3.161兆美元左右，排名在德國之前，但緊追在法國之後。按照該統計，全球前10大股市分別為美國、中國、日本、英國、印度、加拿大、法國、台灣、德國、瑞士。
根據證交所公告，2026年（民國115年）春節期間，台股共休市11天。2026年的農曆封關日（最後交易日）為2月11日（星期三），2月12日（星期四）、2月13日（星期五）等兩天市場無交易，僅辦理交割結算，2月23日（星期一）為農曆年後首個交易日。
