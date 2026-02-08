台股蛇年封關在即！結帳獲利了結賣壓浮現 農曆年後利多接力登場

【記者呂承哲／台北報導】台股週五（6日）走勢劇烈震盪，早盤開低後一度重挫超過600點，不過盤中低接買盤進場，終場幾乎收在平盤，小跌18.35點，跌幅0.06%，收在31782.92點，成交量6768.48億元。本週台股週線終止連7紅，單週下跌280.83點，跌幅0.88%，日均量7379.31億元。

三大法人動向方面，本週僅投信站在買方，外資與自營商同步減碼。外資單週賣超1085.64億元，自營商連續第3週調節588.22億元；投信則終止連續7週賣超，轉為買超313.63億元，三大法人合計賣超1360.23億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，近期美國科技股大幅震盪，S&P500指數跌破季線，影響台股投資情緒，加上下週台股將進入蛇年封關，歷年年前常見結帳與獲利了結賣壓，在技術線型轉弱下，短線台股震盪整理機率升高。不過，跨國AI大廠營運展望仍偏正向，資金也逐步回流AI相關族群，加上農曆年後MWC、NVIDIA GTC等題材陸續登場，中長期多方架構未變。

郭明玉表示，雖然短線漲多後波動加劇，但晶圓龍頭大廠啟動史上最大規模的先進製程與先進封裝擴產，帶動設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案降低不確定性，2026年企業獲利多呈現上修，資金自AI擴散至電子與部分傳產，有助支撐台股中長期走勢。

針對封關前布局，郭明玉建議，規劃抱股過年的投資人，可把握震盪拉回分批布局，優先挑選市場認同度高、具技術與產品競爭力，且現金流與獲利成長穩健的績優股，產業可聚焦晶圓代工、封測、半導體設備與材料、AI伺服器、光通訊、電子零組件、軍工與金融保險等。

