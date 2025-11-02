台股衝三萬點不是夢？專家揭55%股票還在睡 本週緊盯這3族群將井噴?

財經中心／李宜樺報導

台股十月大漲逾千點，專家預期十一月將進入高檔震盪期。（圖／翻攝自pixabay）

台股在10月狂飆超過千點後，本週（11月首週）即將迎來關鍵的多空分水嶺。專家提醒，「光輝十月」結束後，外資與投信雙雙轉為保守，市場進入高檔震盪期，但AI、PCB、航運三大族群仍是盤面焦點。分析師指出，本週指數預期將在27,400點至28,400點之間區間震盪，投資人應留意美國聯準會（Fed）12月政策訊號、川習會後的中美關稅變化，以及AI資本支出帶來的台股外溢效應。

廣告 廣告

AI續領軍 PCB、封測強勢補漲



摩爾投顧「古怪教授」謝承彥接受訪問時指出，美國大型科技股雲端資本支出不減反增，將持續推升台系供應鏈。台積電、日月光、金像電、台光電、台藥等AI伺服器與PCB廠「有夢最美」，其中日月光漲停打開封測族群補漲空間。謝承彥分析，PCB廠紛紛啟動募資與擴產，顯示明年AI伺服器需求強勁，「這波夢不只是明天，是明年起跑」。

航運11月報價全面調漲 黑五、聖誕旺季加持



他並指出，11月1日起全球貨櫃運價調漲29%至45%，聖誕與雙十一旺季將帶動補貨潮，長榮、陽明、萬海及散裝航運股如慧洋、裕民等可望成為短線亮點。法人也看好航運ETF受惠，「本週航運有望接棒AI成為資金焦點」。

Fed放緩緊縮 債券資金回流可期



聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）在10月29日會後記者會上以「在霧中開車要減速」（原句：If you’re driving in the fog you slow down）為喻，形容當前決策環境充滿不確定性。由於美國政府關門導致經濟數據延遲、前景模糊，他強調聯準會將「放慢腳步、審慎前行」。外媒《路透社》分析，此番言論顯示聯準會並非急於轉向或停止降息，而是選擇在資訊不足的情況下保持政策彈性。

多頭未死軋空行情 宜高檔換股操作



分析師強調，目前台股200日線上方個股僅約45%，「漲的是指數，不是全部股票」，操作上宜減碼高檔個股、轉進補漲族群或債券資產。整體來看，11月初盤勢高檔震盪可期，但多頭架構仍穩，指數回測27,400點將是關鍵防守區。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

昔世紀宿敵又在互嘴！等7年討不回訂金？Altman諷Tesla 馬斯克也不忍了

黃仁勳炸雞外交炸響南韓 雞肉股、機器人概念股同步暴漲

輝達總部仍卡卡！黃仁勳坦言「不知最新狀況」語帶溫情 再盼能落腳台北

睽違15年重返南韓！黃仁勳棄皮衣繫「輝達綠」領帶 APEC南韓7大重點曝

