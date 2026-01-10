台股衝上3萬點！他猶豫6208「要換 0050 嗎？」 眾人曝這原因：買了就別動

有投資人煩惱要不要將006208換成人氣較高的0050，希望網友給建議，但一票人認為買了就不要改，圖為ETF示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

台股衝突3萬點在高檔震盪，近日有投資人表示，一直都是定期定額006208，但發現很多人推薦高人氣0050，讓他很猶豫要不要「換檔操作」？原PO還提到，手上還有50萬元閒錢，如果要分兩批進場，該選006208還是0050呢？有前輩直言，兩檔ETF性質差不多，已經買了就不要改了，改了反而會被相關費用吃掉。

這名投資人日前以「定期定額6208有需要換檔0050嗎？」為題，在Dcard發文表示，前年開始每個月投入一萬元，定期定額買入006208，現在大概存了快兩張。原PO說，他現在遇到兩個狀況，第一是好多人買0050，詢問「有必要把目前的定期定額改0050嗎？」另一個是目前還有50萬現金 分兩次進場006208 還是0050好？

貼文引發熱議，不少網友提到自己的投資組合，「我是把006208手動湊到整數，然後改扣0050」、「我也是都買006208，不放棄！但沒買0050」、「我跟你一模一樣，然後我006208繼續買，+買0050 1萬」、「我兩個都買」。

也有許多網友認為，兩檔ETF差別不大，要考慮的是轉換產生的相關費用，「幾乎一樣成分股比例差一點點而已，0050分割後，手續費現在6208也沒有優勢了」、「如果可以的話，買了就買了，請不要買入賣出幾乎一樣的東西，因為會有費用產生」、「中長期存股差距不大，不用管，我就覺得006208這組數字，會讓我特別想買股票，0050反而要考慮」、「一樣的東西，可以選擇的時候，當然買手續費便宜的，除非你有強迫症」。

0050是「元大台灣50」，知名度高，市值也高；006208是「富邦台50」，這2檔ETF都是追蹤同一個指數「台灣50指數」，成分股都是台灣市值前50大的上市公司。

