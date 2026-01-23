台股衝上32000！ 一堆人喊「貸款買0050」 他搖頭：一定會出事
台股站上32000點，引發全民投資潮。其中許多新手都會先從買0050開始入門。但有網友發現，最近網上常見「貸款買0050」討論，警告「這種氛圍幾個月內一定會出事」。
該名網友在社群媒體Threads上發文，發現最近「整個河道上都是貸款買0050」，認為這種現象充滿危機，斷言「這種氛圍幾個月內一定會出事情」。
▼原PO發現，近期網路上充滿「貸款投資」的氣氛，認為這種狀況恐怕暗藏危機。（示意圖／取自pixabay）
此番警示也引來許多網友留言討論，不少人認同原PO的想法，認為雖然股市登上32000點，但現在市場有過熱的風險，借錢投資的確危機不小：「我覺得你的預言會是對的」、「別借錢阿各位同學，現在不是最佳進場時機」，還有網友以「擦鞋童理論」說明：「擦鞋童理論是一種股市反向指標，由約瑟夫·P·甘迺迪在1927年提出，意指當連街頭的擦鞋童都開始熱衷於談論股票，代表市場已極度過熱、泡沫化，即將迎來股市高點和隨後的下跌。最近聽到各行各業在討論台積電股票，就有點類似」、「連菜市場阿婆都知道要買0050，就是相當危險的事情了」。
也有網友指出，0050還是可以買，但不適合用貸款炒短線：「0050就是要放長期的，貸款買0050甚至還買在高點那只能祝福」、「買0050是對的，但在3萬點的這個時候，借錢投資是錯的」、「0050沒有不能買啊…長期定期定額沒問題，恐怖的是貸款想短線的人吧」。
但有些網友並不認同，認為開槓桿本來就是一種投資方式，並非絕對不可行，但自己要懂得控制比例和進出場的時機：「這題其實很簡單 你貸款先投入30%就好 反正你覺得一定會出事情啊 你買了就崩盤 再把剩下70%打進去過幾年 穩贏 真心不騙」，也有人分享投資實例：「我有一個朋友，貸款買0050正二，然後再把部位拿去質押，質押借款再買入正二，2022開始到最近… 他跟我分享預售屋快交屋了，要把股票賣掉付頭期福」、「今天賣40張0050，剛出爐，還是熱的！ 目前信貸合計650萬，前年永豐貸150萬，去年11月中國信託貸400+100=500萬。永豐無手續費，不綁約。中國信託綁一年，500萬手續費5000。 貸款放特別股有5%，放王道半年有2.1或2%，有機會就進場，賺夠就出場」。
（封面示意圖／取自pixabay）
他信貸300萬想買股「All in或分期」？ 網勸這樣做：20年後打開數錢
