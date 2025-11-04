台股衝破28500大關 台積電站上1525元、智邦漲停創新高

台股今日上漲200點，站上28500點大關。（圖／鏡週刊提供）

今日台股早盤上漲超過200點，台積電上漲15元，股價來到1525元，台達電、智邦也上漲帶動加權指數再創歷史新高，最高來到28552點。

前一日傳出OpenAI與亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS簽署380億美元算力協議，同時微軟投資阿聯酋，出口輝達GPU到當地，值得關注的是，這包含最先進的GB300，支援當地AI數據中心與模型服務部署。

美股前一日受到消息帶動，AI概念股持續上漲，台股今日則持續開高，早盤上漲200點，加權指數站上28500大關，權值股當中，台積電上漲15點，漲幅0.99%，股價來到1525元，今日貢獻指數漲幅的還有智邦（2345），直接衝上漲停，上漲105元，股價突破9月新高來到1180元，另外台達電上漲22元，漲幅2.23％，股價來到1005元。

