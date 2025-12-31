台股衝破29K！台積電漲到1545元 首創「不配息ETF」凱基009816將開募

台股12月31日開紅盤，目前最高來到29,009.81點。（圖／CTWANT資料照）

台股挺像3萬點！台股31日開紅盤，最高來到29,009.81點，目前來到28,943.07點，漲235.94點，漲幅達0.82%；台積電領漲來到1545元、上漲了25元。

本日成交量前百名個股中，群創（3481）成交再出大量快90萬張，其次為華邦電（2344）、旺宏（2337）、友達（2409）、可寧衛（8422）、力積電（6770）、主動群益科技創新（00992A）、南亞科（2408）、富喬（1815）、主動統一台股增長（00981A）。

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）則預計2026年1月14日展開募集，首創台股ETF不配息再投入機制，強制將股息滾入再投資，其追蹤的臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，聚焦台股50強；同時篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現不穩定的成分股。

凱基基金研究團隊表示，每年第一季因為有過年前的提前拉貨及紅包行情，往往為台股旺季。觀察台股各季平均含息報酬率（表），每年第一季以平均3.7%的含息報酬率拔得頭籌，更勝第四季3.4%、第二季2.8%，及第三季的2.0%。投資人若想掌握台股行情，年初正是進場的好時機。

展望明年，AI 發展仍是股市成長主軸，而美國的「金髮女孩經濟」則打開類股輪動機會。一來反映降息環境下，金融、工業等價值股在經濟復甦（軟著陸）的預期下，有望接棒成為市場的輪動重點，讓整體經濟發展、企業獲利更趨均衡。在如此環境下，台股也有望迎來百花齊放的熱鬧光景，投資吸引力難以忽視。

