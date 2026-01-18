台股衝破3萬創高！ETF爆公開募集之亂 金管會：持續抽查券商

台股2026年一開年氣勢如虹，強攻3萬點大關，除了權值股飆升，ETF市場也熱度不減。從今年一月開始，台灣ETF市場也出現密集公開募集（IPO）現象，卻也讓銀行、券商等銷售通路承受沉重壓力，為了讓責任額達標，也造成很多營業員要昧著良心賣產品。投信法人提醒，當指數來到高檔後，ETF投資並非照買就好，也不要有高配息的錯覺。而針對ETF募集之亂，金管會已經有警覺，如果發現有不當銷售也會進一步究責。

隨著台股屢創新高，台股ETF市場版圖也悄悄改寫，過去以高股息、市值型為主流的投資結構，如今也出現轉折，有不少主動式ETF問世。但在多檔ETF短時間內接連上架時，表面上反映ETF熱度不減，實際上卻讓銀行、券商等銷售通路承受巨大壓力，還有營業員私下直言，為了讓每檔ETF責任額各自達標，只能「昧著良心賣產品」。

分析師黃靖哲表示，今年推出來的ETF大多屬於主動型甚至追求高價，高資本利得波動一旦變大，可能就未必跟自己本身購買的目的相符，所以營業員在推薦的過程中，到底買了什麼股票、裡面的成分股是什麼、比重是多少，都還是要特別注意。

不是照買就好！投信法人：別有「高配息錯覺」

一旦營業員只顧業績，就很難從客戶需求出發，給出商品建議，也有投信法人點出，尤其是當指數來到高檔後，ETF投資並非「照買就好」，也不能一直有配息型ETF的「高配息錯覺」，因為這類配息表現還是跟市場多頭密切相關，只要台股上攻力道放緩，配息也會回歸比較正常的水準。另外也要留意，主動式ETF並非買了就跟著大盤走，績效好壞還是取決於經理人的選股能力。



對於公開募集所造成的混亂，目前金管會也已經有所警覺，強調會持續抽查券商是否有不當銷售或密集公開募集的現象，若發現相關情形將會進一步追究責任。

