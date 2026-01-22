台股衝破3萬卻暗藏風暴 基金經理人直言關鍵看這變數！
財經中心／余國棟報導
市場高度關注美國聯準會（FED）降息態度，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，儘管聯準會對後市降息態度保守，與總統川普及財政部長貝森特的經濟看法存在分歧，但觀察企業端已出現資金緊縮現象，包括甲骨文（Oracle）信用違約交換飆破16年高點，顯示債務違約風險升高；輝達（NVIDIA）上季財報應收帳款增加，也反映客戶資金周轉壓力。儘管國際局勢掀起波瀾，但對股市影響有限，台股基本面依舊穩健，尤其AI產業鏈動能強勁。台股目前位處高檔，市場普遍在觀望資金面何時補上流動性缺口，第二季可觀察資金回流情形，台、美股或有機會再刷新高點。
梁恩溢預期，今年第一季台股將受到2月長假效應，呈現震盪整理，3月持續盤整，隨聯準會主席鮑威爾於5月任期屆滿，市場預期鴿派新任主席上任後，流動性政策將轉向寬鬆，第二季即開始反映政策走向，有望成為台股再走高的關鍵時點。
在產業配置上，半導體仍是台灣核心命脈，當前評價面在地緣政治干擾下被明顯低估，尤其在美國對中國實施制裁、設備取得受限的背景下，台積電取得絕對領先地位，同時亦積極布局全球，包括在日本與Sony合作、歐洲與車廠結盟，以及在美國設立最先進製程廠區，確保技術優勢並深化與全球頂尖客戶的長期合作，將持續領軍台股成長。
國泰台灣高股息基金截至2025年12月31日，半導體業及電子零組件占比約各3成，電腦及週邊業及其他電子業占比則約1成，前十大成分股包括台積電、南亞科、旺矽、台光電、金像電、貿聯-KY、致茂、台達電、智邦及信驊。梁恩溢指出，台灣是全球難得能提供從上、中、下游完整AI供應鏈的國家。如今AI伺服器需求大幅成長，記憶體需求量更超越過去40年電腦與手機總和，且此趨勢預計延續至2027年。零組件廠商為解決過熱與效能問題，技術不斷升級，例如散熱從氣冷轉向水冷、銅箔基板（CCL）材料從M7升級至M9。
消費性電子復甦週期較預期長，國泰台灣高股息基金將更集中配置AI上游半導體，相較於已大漲一年的零組件與原廠委託設計代工（ODM）廠商，半導體龍頭更具投資吸引力。梁恩溢提醒，投資人無法精準預測市場高點，與其場外觀望，不如維持紀律、及早布局，採取「有閒錢就買、越早買越好」是現階段的核心策略。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
