台股衝破3萬卻笑不出來！愈9成漲點集中這5檔 阮慕驊：其它股票是莊孝維？

台積電今（5）日收盤創新天價1670元，帶動台股首度衝上3萬點，根據統計，台積電占台股加權指數權值比重超過44%，單一個股貢獻大盤近677點，占台股今天漲點755點比重超過89%，相較之下，上市櫃公司合計下跌家數高達上千家，表現兩樣情。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，大盤終場收漲755點，而這5檔加起來就貢獻了725點，其它股票是「莊孝維」？

台積電今天飆漲觸1695元，再創新天價，帶動台股首次衝上3萬點，盤中大漲989.51點觸30339.32點，創歷史新高。終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，創史上第6大漲點，台股今天收盤首次站穩3萬點，再創收盤歷史新高。台股今天成交值放大至新台幣7658.07億元，創台股史上第2大量。

廣告 廣告

不過，儘管台股大盤風光登上3萬大關，創下紀錄，但是根據盤面結構來看，多數投資人的無感甚至虧損，市場資金過度集中於在個別幾檔權值股，產生了嚴重的排擠效應。

對此，阮慕驊表示，今天台股飛越3萬，就這麼容易，好像一切都是順理成章般應該。但櫃買指反向下跌了0.85%。上市上漲412檔、下跌812檔；櫃買上漲252檔、下跌812檔。

阮慕驊指出，台積電收漲85元，收1670元歷史新高。台積電貢獻指數漲點677點，終場大盤收漲755點。除了台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光，其它股票是「莊孝維」？這5檔貢獻漲點725點，台股有誘人面，也有現實面。買錯、抱錯，今天會感覺一度千點的上漲？



更多風傳媒報導

