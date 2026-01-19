台股衝破3萬點後不回頭，對外資有何吸引力？證交所董座再登CNBC專訪暢談展望
台股一馬當先衝破3萬點大關後不回頭，不斷改寫「天花板」的高度。證交所董事長林修銘近日接受CNBC專訪暢談台灣資本市場及IPO發行展望，縱然臨兩岸政治與地緣風險的挑戰，但各種亮眼數據即是化解外界疑慮的證明，同時反映國際投資人對於台股長期穩健表現的肯定。
這是林修銘自2022年7月上任以來第二度於CNBC受訪，他強調，全球股市表現與地緣政治及全球經濟情勢密切相關，但在預期聯準會（Fed）降息、AI產業需求持續、全球經濟穩健成長的背景下，台灣產業基本面穩健，2025年總成交值逼近百兆元（約3兆美元），顯示市場動能強勁，資本市場仍具高度成長潛力。
IPO聚焦前瞻產業 資本市場動能強勁
展望2026年，上市申請家數可望延續2025年45家的強勁動能，其中，超過8成來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，比起2025年約7成的占比再度提升，凸顯台灣資本市場前瞻產業發展的持續吸引力。
林修銘指出，台灣半導體及伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐台股表現。此外，2025年IPO申請家數達45家，創近10年新高，反映企業對資本市場高度信心與投資熱度。
根據統計，2025年上市公司累計營收年增約13.82%，其中科技類股成長21.69%、非科技類股小幅衰退2.79%。林修銘說，不論科技或非科技產業，上市公司因應關稅措施展現強韌經營力，獲得國內外投資人高度信賴。科技產業受到外界關注較多，但非科技產業面對外部環境變化，同樣積極調整產能布局、拓展多元市場，並且加速轉型升級，提升產品品質與差異化程度，展現長期經營的韌性。
無懼地緣政治風險 外資投資熱度升溫
林修銘表示，兩岸政治與地緣風險為長期存在的因素，並非近年才出現，但台股長期走勢以實質表現回應市場疑慮，市值自2016年的27.25兆元（約0.87兆美元）攀升至2025年底的94.36兆元（約3.00兆美元），增加近245%，清楚顯示市場基本面優勢足以超越政治干擾。
不僅如此，外資投資行為也提供明確佐證，持股市值占比從2016年的39.94%升至2025年的47.42%，成交值占比由30.4%升至35.3%，「反映國際投資人對於台灣資本市場的高度肯定，外資並未因為地緣政治風險影響信心。」
林修銘指出，證交所高度重視外資投資趨勢，並持續推動多項創新措施，優化對外資投資人的服務。面對兩岸情勢與美國關稅政策，台灣資本市場持續鞏固市場實力、穩健基礎，透過健全的市場架構、持續創新的制度，以及長期累積的投資人信任，資本市場得以在外部風險下維持高度信心，支撐長期評價與穩定運作。
ETF市場規模攀升 外資投信踴躍參與
金融商品方面，截至2025年12月底，集中市場掛牌上市205檔ETF，資產規模超過4.6兆元（約1,474億美元），比起2024年成長36%，總成交值及受益人次同步增加。其中，我國首檔主動式ETF於2025年5月上市，截至年底共計15檔，資產規模超過1673億元（約53億美元），總成交值逾3580億元（約113億美元），顯示市場對新型ETF商品需求穩定，外資投信參與度持續升高，已有保德信（現為玉山投信）、安聯、貝萊德及摩根等4家國際知名資產管理業者新加入我國ETF市場，創下歷年首檔上市ETF投信家數最多紀錄。
林修銘提到，證交所透過協助業者發行新商品、拜會國際交易所及資產管理業者等措施，提升台灣資本市場國際能見度，吸引外國資產管理業者參與。
此外，證交所2025年成立的「亞資中心推動辦公室」及單一服務窗口，將與主管機關協作，強化與全球金融中心及主要交易所的互動，並吸引外國資產管理公司在台設置區域中心，目前已有聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等7家外資投信集團在台設置區域中心，持續運用媒體與大型活動，提升台灣在國際資產管理市場的地位。
2026年開局就從3萬點出發，林修銘對於台股前景抱持樂觀態度。在穩健基本面、產業優勢與制度環境多重支撐下，憑藉台灣「科技智慧島」的優勢，AI將改變勞動市場並提升全球生產力，對整體經濟及企業獲利帶來長期正面效益。
