台股衝破3萬點救不了房市 他好奇「為何沒人賣股買房？」網點關鍵：時機還沒到

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

近來台股表現強勢，指數屢創新高，上周直接衝破3萬大關。市場資金動能明顯回溫，照理說應該帶動房市買氣。近日，有網友發文表示，這一波股市大漲，房市卻依舊冷清，各地雖陸續傳出讓利消息，卻未重演過往「賣股買房、遍地開花」的盛況，讓他相當不解，好奇詢問網友們的看法。

有網友發文表示，這一波股市大漲，房市卻依舊冷清（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「為什麼這波台股大漲大家不買房了？」為題發文指出，過去只要股市上漲，許多人手上資金變多，就會開始規劃買房，用來自住或投資，甚至有些人自住一間、投資的重劃區買一間。然而，原PO指出，這一波股市一路走高，房市卻完全沒有被帶動，反而還處於冷盤狀態，讓他好奇提問，「怎麼會這樣？」。

貼文曝光後，不少網友認為，並非大家不想買房，現在還不想把股票賣掉，有網友直言，「時間還沒到啦，現在股票大家是捨不得下車」、「因為現在大家覺得買股票比較好賺」、「因為台股真的大漲，房價漲不動啊，五倍槓桿又能幹嘛」、「買台積早就賺翻了，還在等你房價」、「股市還沒賺夠，讓子彈再飛一會兒」、「買台積資產飛天 買房子幹嘛」。

也有人指出，股市的流動性與報酬率，短期內仍遠勝房地產，加上現行政策因素，資金自然選擇留在股市，「時間還沒到，當時股市向下房市向上幾乎是同時發生」、「要清要籌就要花時間，剛好房價在盤整，時間週期也長，不急」、「股票隨便一隻記憶體都翻好幾倍，現在房價能翻倍嗎？」、「就是限貸啦，有房的是根本沒辦法投入房市，第二間6折，我就轉去股了，根本沒什麼利潤又卡四千，出租還要管理」。

