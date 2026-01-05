台股衝破3萬點！台積電新高1695元 網嘆：8千點時可買房養娃

台灣股市今（5日）成功突破3萬點大關，台積電股價也達到歷史新高1695元，引發投資者的熱烈討論。一名網友在PTT八卦板上提問，對於曾經股市長期停留在8000點的時期，大家的生活究竟是如何度過的。許多網友回應，雖然當時薪水不高，但物價相對低廉，家庭開支較輕鬆，甚至一家四口只需一人工作便足夠生活。

台股今（5日）突破3萬點，台積電股價創新高1695元！PTT網友熱議，回憶股市8000點時期，物價低廉、薪水雖少但生活輕鬆，一家四口靠一人工作也能過日子。（資料圖／翻攝畫面）

有網友分享了自己在2020年開始投資的經歷，當時台股指數約為1萬1千點，台積電的股價僅450元，對比如今的高點，感慨萬千。網友們紛紛表示，雖然過去的生活艱苦，但卻能夠負擔得起房子和孩子的教育。有人回憶起當年剛畢業時的薪水，認為那時的生活目標和希望感更強烈，與當前的情況形成鮮明對比。

廣告 廣告

文章上線後引發熱烈討論，許多網友紛紛留言：「那時候日子雖然苦，但大家買得起房，也敢生孩子」、「當然不怎麼樣啊，也就是買得起房子而已」、「現在房價、物價跟當時完全沒得比」、「台灣最貧困的時代，失業率爆炸的年代，但還是買得起房子、養得起小孩」、「那時候買不買雞排需要猶豫一下，現在是直接不吃了，笑死」。

也有網友分享親身經歷：「那時候我剛畢業，在台北領26K，每天中午吃50元便當」、「中秋節買木炭烤肉還要登記，真的很扯」、「那時候日子雖然苦，但努力是真的有目標、有希望的感覺，不像現在年輕人沒爸媽靠只能躺平」、「那時候生育率至少是現在的2倍吧」、「我爸一個人領4萬養活一家4口，真的感謝老爸」。

延伸閱讀

帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

台股飆破3萬大關！ 財政部：國安基金退場時間由委員會決議

台股攻上3萬點歷史新高 台積電飆1670元新天價