台股衝破3萬點 台積電領軍一度飆至1695元

5日台股上攻氣勢無法擋，以2萬9779點開出，開盤不到1小時隨即攻上3萬點，盤中最高一度來到3萬339點、大漲990點。背後最大功臣就屬權值股台積電的貢獻，因為台積電以1630元開出，盤中最高一度站上1695元、漲110元。

萬寶投顧執行長王榮旭分析，「台積電的大漲反應的就是AI的成長，台積電受惠程度最高，因為他是AI晶片的獨家供應商。今年台積電的資本支出可望再度大幅調升，1月15號是台積電的法說會，所以股價是先上漲來做反應。」

廣告 廣告

台股多頭氣勢銳不可擋，這波漲幅除了台積電、鴻海、台達電、聯發科等AI股，但其餘非AI股下跌家數卻超過700家，比上漲家數多3倍。由於國安基金已經護盤超過9個月，即將在下週一開例會，國安基金會護盤還是退場，引發市場高度關注。

分析師認為，國安基金如果退場，是否引發市場臆測，或擔心漲多回檔都得納入考量。不過，美國對委內瑞拉動武，抓捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，接下來股市是否震盪也引起討論。

亞太商工總會執行長邱達生認為，「因為委內瑞拉在全球供應鏈的權重很有限，所以說目前的這個事件，除非還有後續，要不然引發這種系統性的股市震盪機會是相對比較低的。」

專家認為，地緣政治會影響股市波動，但不會改變趨勢，台股基本面仍有所支撐。接下來，AI權值股會不會火力全開上攻？或籠罩AI泡沫隱憂？都將成為股市變動因素。