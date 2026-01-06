台股衝破3萬點，為何新台幣匯率走勢偏弱？央行外匯局長解析「股匯脫鉤」情形

近期台股一路高歌猛進，輕鬆攻克3萬點大關，但新台幣匯率仍是維持偏貶走勢，股匯表現兩樣情的脫鉤情形引發外界關注。中央銀行外匯局長蔡烱民指出，這幾天台股大漲，外資的推力似乎不太明顯，但以匯市而言，外資動向的影響力還是很大。

央行今（6）日公布2025年12月底外匯存底金額為6025.53億美元，月增27.62億美元，重返6000億美元大關，同時創下歷史次高紀錄，規模僅次於中國、日本、瑞士，名列全球第4。

蔡烱民說明，去年12月外匯存底金額回升，主要是投資運用收益入袋，以及美元指數下跌1.14%，其餘非美貨幣多呈升值，折計美元後推升外匯存底規模，加上年底出口商結售以及投信ETF資金匯回的可能性，即便央行當月曾有進場調節匯率，但整體金額不大，對於外匯存底影響有限。

根據央行資料顯示，去年12月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆1499億美元，約當外匯存底191%。

記者詢問，台股近日頻創新高，新台幣匯率卻未如往常大幅升值，仍是偏貶格局，如何解讀股匯脫鉤的情況？

蔡烱民表示，外資在匯市的影響力還是很大，但這幾天和股市的連結確實不明顯，台股漲了好幾百點，外資只是小幅買超，甚至呈現賣超，因此影響新台幣走勢。

根據金管會證期局數據，外資在去年12月淨匯入44億美元，但依央行統計，外資當月盈餘及相關股利匯出77億美元，12月呈現淨匯出36億美元。

蔡烱民指出，最近幾個交易日未見外資大量匯入，加上台積電即將發放股利，如果外資沒有繼續投資股市而是匯出，就有可能影響匯市。



