台股衝破3萬點 一票人喊日子變差了 雞排直接不買

台股今（5）日衝破3萬點，讓網友好奇台股長期8000點時，大家的生活怎麼樣，引起討論。（示意圖／本報資料照片）

台股今（5）日開盤大漲，盤中更一舉衝破3萬點，台積電更飆漲逾百元來到1695元的歷史新高，讓不少股民相當興奮。一名網友好奇詢問，現在台股這麼猛，那以前股市一直卡在8000點的時代，大家都是怎麼過日子的，結果一票人感嘆當時的薪水雖然不高，但物價同樣低廉，不只買得起雞排，一家4口只要1個人上班錢就夠用，引起討論。

一名網友今日在PTT八卦板表示，他2020年才開始進場買股票，當時是疫情時代，台股指數約1萬1千點、台積電一張約450元，沒想到如今台股已飆破3萬點，台積電更逼近1700元大關，讓他好奇說「我沒經歷過股市萬年8000的時代，那時候日子過得怎麼樣？」

文章上線後引起討論，不少網友喊「那時候日子雖然苦，但大家買得起房，也敢生孩子」、「當然不怎麼樣啊，也就是買得起房子而已」、「現在房價、物價跟當時完全沒得比」、「台灣最貧困的時代，失業率爆炸的年代，但是買得起房子、養得起小孩」、「那時候買不買雞排需要猶豫一下，現在是直接不吃了，笑死」。

也有人分享「那時候我剛畢業，在台北領26K，每天中午吃50元便當」、「中秋節買木炭烤肉要登記，很扯」、「那時候日子雖然苦，但努力是真的有目標、有希望的感覺，不像現在年輕人沒爸媽靠只能躺平」、「那時候生育率至少是現在的2倍吧」、「我爸一個人領4萬養活一家4口，謝謝老爸」。

