台股衝破3萬點 金管會曝投資人這族群最多

▲台股今（5）日站上3萬點，終揚大漲755點，收在30105點歷史新高。金管會也公布股市投資人態樣，50歲以上開戶數占近半最多。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台股今（5）日攻上3萬點，終揚上漲755點，收在30105點，創下歷史新高。金管會也公布股市投資人態樣，截至去（114）年12月底止，台股開戶數1377萬戶，其中50歲以上就占了46.15%，將近一半。

台積電今日盤中攻上1695元、大漲110元，再創新天價，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股首度衝破3萬點，盤中大漲989.51點攻至30339.32點，創歷史新高，終場也站穩3萬點，收在30105.04點，也創下歷史新高，大漲755.23點。

金管會表示，台股在78年6月19日首次漲破1萬點，當日收在10106點；113年3月21日台股收盤指數首度攻破2萬點，當日收在20199.09點。

值得注意的是，就開戶投資人年齡分布來看，金管會表示，截至114年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中30歲以下約占17.88%，30至40歲約占16.24%，40至50歲約占18.95%、50歲以上約占46.15%。

