台股衝破3萬點 阮清華：國安基金退場前不會賣股

2026年才剛揭開序幕，台股便強勢大漲逾800點，盤中一度站上30200點，再創歷史新高，台積電也再創新天價，外界關注國安基金的態度。財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天(5日)於立法院財政委員會表示，台灣產業發展未來看好，國安基金尊重市場，不會壓抑台股；至於退場時間，則由委員會決議。

台股氣勢如虹，今天首度攻破3萬點大關，再創歷史新高，國民黨立委羅明才關切台股能否站穩3萬點。財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，股市很難預估，但他認為台灣站在對的一方。他說：『(原音)股市很難預估，但目前關於AI、高速運算也好，我們站在對的一方，所以我們產業發展未來蠻好。』

羅明才指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多。阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，而且今天台股已經漲超過3萬點；此外，國安基金在退場前沒有賣，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況。

對於國安基金何時退場，阮清華說，國安基金退場時間是由委員會決議。

民進黨立委李坤城則表示他樂見台股達3萬點，但提醒這當中台積電貢獻很大，要注意產業健康的議題，避免只是「一個人的武林」。阮清華坦言這次台股能衝破3萬點，關鍵產業發揮重大作用，其中，台積電確實貢獻很大。他強調，政府當然希望產業平衡，而現在有點「產業兩極化」的味道，因此期盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。(編輯：沈鎮江)