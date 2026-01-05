台股衝破3萬點！陳重銘怒批00940逆勢下跌：太沒台灣價值

台股今（5）日表現亮眼，指數大漲755點，一舉突破3萬點大關，創下30105歷史新高。然而，元大台灣價值高息（00940）卻出現逆勢下跌走勢，股價維持在每股9.28元，始終無法回到10元發行價，引發投資名人陳重銘在社群平台上嚴厲批評。

陳重銘在其個人粉絲專頁發文指出，00940於2024年4月1日上市時，當時大盤指數為二萬零二百二十二點，如今大盤已經站上三萬點關卡，但該檔ＥＴＦ股價仍停留在九點二八元，表現令人失望。他直言：「真的要叫你大哥，今天大盤上漲七百五十五點，你居然還可以下跌？」

針對該檔ETF名稱中的「台灣價值」，陳重銘提出質疑：「這樣還有『台灣價值』嗎？指數的選股是不是出了問題？」他更進一步建議：「真的是太沒有『台灣價值』啦，拜託你可不可以把台灣兩字拿掉？元大價值也很好聽！」陳重銘毫不留情地批評：「股票命名也要扯上台灣價值，我真的是佩服。」

值得一提的是，陳重銘也在文中提醒投資人，00940屬於被動型ETF，經理人僅依指數成分進行配置，無主動選股權限，「不是他的錯，是指數設計的問題。」

從00940的表現來看，儘管台股整體氣勢如虹，但個別投資產品表現仍有差異，投資人在追逐市場熱點時，更需謹慎評估各類金融商品的實際表現與投資風險。

