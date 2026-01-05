台股衝破3萬點！00940居然回不到10元 理財達人傻眼：拜託你改名

【施養正／綜合報導】元大台灣價值高息ETF（00940）於2024年募資上市時，一度造成轟動，不少散戶投資人解除定存老本進場。然而5日台股大盤突破30000點，00940的股價仍維持在每股9.28元的低點，未能回到上市時的10元大關，讓理財達人陳重銘質疑「指數的選股是不是出了問題？」

「真的要叫你大哥！」陳重銘質疑，5日大盤上漲755點，00940居然還可以下跌？這樣還有「台灣價值」嗎？指數的選股是不是出了問題？

陳重銘回顧，00940在2024年4月1日上市，當時大盤20222點，如今大盤已經30105點，「你居然還回不到10塊錢！真的是太沒有『台灣價值』啦，拜託你可不可以把台灣兩字拿掉，元大價值也很好聽！」

不過他提到，00940是被動型，經理人不選股，「不是他（經理人）的錯，是指數設計的問題。」但也感慨說「股票命名也要扯上台灣價值，我真的是佩服」。

