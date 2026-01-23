台股衝破3萬2大關！「發哥」漲停點火外資回補232億 散戶笑看法人追高

財經中心／程正邦報導

魏哲家看好AI成長在日常生活中真實存在，不懼泡沫疑慮。台積電2025年EPS衝上66.25元新高，並宣佈2026年資本支出加碼至最高560億美元全力發展2奈米。首季毛利率看好挑战65%，明年股利至少23元，續寫超級旺季。（圖／記者廖珪如攝影）

台股今日（23日）上演驚心動魄的「V轉」奇襲！受到美國總統川普暫緩對歐洲盟友徵收關稅的利多刺激，美股連兩日彈升，帶動台股開盤氣勢如虹。儘管盤中一度賣壓湧現導致翻黑，但在 IC 設計龍頭聯發科（2454）罕見強鎖漲停，加上權王台積電（2330）穩盤下，指數最終大漲 215 點，收在 31961 點，盤中更一度觸及 32042 點的歷史新天際線。盤後籌碼揭曉，外資再度反手回補 232 億元，引發社群平台股民熱議：「外資又在認錯追高了！」

廣告 廣告

雙王領軍！聯發科亮燈、台積電回神穩軍心

今日盤勢呈現「驚險後的狂歡」。早盤受美股激勵開高，但九點半左右市場出現恐慌性調節，指數短暫跳水翻黑。關鍵時刻，聯發科成為市場救星，在買盤強力拉抬下直衝漲停板，點燃 AI 與半導體族群鬥志；護國神山台積電也不負眾望，終場上漲 10 元收在 1770 元，漲幅 0.57%。

據證交所統計，台股今日成交量爆出 7944 億元的巨量，寫下收盤歷史新高紀錄。市場分析師指出，聯發科的漲停不僅具有實質指數貢獻，更象徵資金從純代工轉向更上游的 IC 設計領域，整體多頭架構依然扎實。

台股衝破3萬2大關！聯發科漲停點火，外資回補232億，散戶笑看法人追高。（示意圖／PIXABAY）

籌碼對決！外資連二買回補 424 億 投信卻反向減碼

觀察三大法人動向，今日合計買超達 271.49 億元。其中，外資（不含外資自營商）成為買盤主力，繼前一交易日回補後，今日再砸 232.08 億元進場；自營商亦站回買方，買超 46.86 億元。有趣的是，近期站在防禦立場的投信則顯得相對審慎，今日持續調節 7.46 億元，呈現「內外資不同調」的局面。

事實上，外資在本月 21 日才因國際變局狂倒 445 億元，引發市場恐慌，不料隨即連兩日回補共 424 億元。這種「閃崩後急追」的操作模式，讓不少自豪於低檔布局的散戶投資人看傻了眼。

散戶勝利日？PTT 網友狂酸：外資喜歡買貴的

台股創新高的喜悅也蔓延至社群平台，在 PTT 股板（Stock）與 Dcard 理財板上，散戶的「勝利宣言」此起彼落。許多網民針對外資連兩日的追價行為開啟嘲諷模式：「前兩天砍在阿呆谷，現在追回來，外資也會追高殺低啊！」、「聰明融資早在低點上車，現在是倒給外資接盤」、「外資認錯買回，散戶大獲全勝」。

分析師指出，目前台股進入 3 萬 2 千點的心理壓力區，成交量放大顯示多空換手積極。雖然外資轉為買超有助於短線推升，但散戶在笑看外資「認錯」之餘，仍須留意高檔震盪風險，特別是川普政府對關稅政策的朝令夕改，仍是後市最大的不確定因素。

更多三立新聞網報導

國民黨推鄭麗文「幸福加馬」春聯 遭網酸：預算不審，加馬什麼？

布拉格驚魂！蕭美琴出訪險遭「人肉炸彈」式撞車 中共間諜記者身分曝

川普嗆歐洲：敢拋售美債資產，將遭美方「大規模報復」！

獨家／誰在削弱國防？美官員密訪台 藍營高層被視為「安全對立面」

