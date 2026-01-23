台股衝破3萬2！ 專家揭2關鍵：乖離不一定要大修正
台股今（23）日盤中衝破32000點大關，雖一度翻黑震盪，但整體量能持續放大，市場預估單日成交金額上看9200億元，改寫台股歷史新高紀錄。面對史上最大量能，投資人關心這是否意味著過熱或反轉風險，市場操盤手則指出，單看數字大小恐怕過度解讀，關鍵仍在於量能背後的「結構與方向」。
有「冠軍操盤手」之稱的楊雲翔昨（22）日在粉專分析指出，當年指數在一萬點出頭時，日成交量約2000至2500億元，市場並不覺得異常；如今指數來到3萬2，整體股價水位提高，推動盤勢所需資金自然放大近三倍，若以相同比例換算，現階段7000至8000億元反而更接近「合理推升量」，未必等同失控爆量。
楊雲翔進一步以美股為例指出，熱門股在高峰期單日成交金額換算台幣動輒兆元等級，因此他不會因量大就先被嚇退，而是更在意成交量是用來「推升指數」還是「砍盤出貨」。
針對近期乖離擴大問題，他認為乖離收斂不一定要靠大跌修正，也可能透過橫向整理，等待月線、季線自然上移。目前盤勢仍屬上升軌道延伸，三角收斂突破後創高屬於強攻型態，較可能出現高檔整理，而非立即反轉。
在操作策略上，楊雲翔維持七成以上資金水位，轉向中小型股輪動，不追高右上角龍頭股，改布局同族群中位階低、剛啟動、評價合理的標的。以昨（22）日盤面為例，電力、電機工程、電纜、供電概念股持續轉強，背後邏輯來自算力中心、半導體擴廠帶動的長期缺電需求。
他最後強調：「黑K不可怕，可怕的是你沒搞清楚量代表什麼。只要量還在、結構沒壞、資金願意往上推，台股就不能輕易用『崩盤』來定義。」
（封面圖／翻攝《楊雲翔的量價操盤術》粉專）
更多東森財經新聞報導
台積電錯過1700還有機會？ 蔡明翰：「最好買點」在這10天
其他人也在看
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 21則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 23則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 95則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 83則留言
6罪狀開撕！長子娶億萬千金婚前協議曝 貝克漢夫妻心碎揭唯一和解條件
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），近日突然在社群IG開撕家族，聲明曝光後迅速在歐美娛樂圈爆引爆。據悉，布魯克林在婚前簽下一份極其嚴苛的婚前協議，讓貝克漢夫妻擔心若小倆口感情生變兒子將孤立無援，並曝光唯一和解的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 3 小時前 ・ 78則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 19 小時前 ・ 11則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 17則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 57則留言
記憶體4虎出閘不同調！力積電南亞科翻黑走疲... 分析師：先觀望
遭打入禁閉的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、力積電（6770）早盤由紅翻黑，力積電一度挫跌逾7%，截至上午9時30分，爆出逾10萬張大量，暫報59.4元。威剛（3260）和晶豪科（3006）則維持紅盤，但漲幅稍有收斂。分析師表示，較穩健的做法先觀望三天左右，待籌碼穩定再進場為宜。Yahoo股市 ・ 46 分鐘前 ・ 1則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 62則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 59則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 34則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 72則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4則留言