台股衝破3萬2！ 專家揭2關鍵：乖離不一定要大修正





台股今（23）日盤中衝破32000點大關，雖一度翻黑震盪，但整體量能持續放大，市場預估單日成交金額上看9200億元，改寫台股歷史新高紀錄。面對史上最大量能，投資人關心這是否意味著過熱或反轉風險，市場操盤手則指出，單看數字大小恐怕過度解讀，關鍵仍在於量能背後的「結構與方向」。

有「冠軍操盤手」之稱的楊雲翔昨（22）日在粉專分析指出，當年指數在一萬點出頭時，日成交量約2000至2500億元，市場並不覺得異常；如今指數來到3萬2，整體股價水位提高，推動盤勢所需資金自然放大近三倍，若以相同比例換算，現階段7000至8000億元反而更接近「合理推升量」，未必等同失控爆量。

楊雲翔進一步以美股為例指出，熱門股在高峰期單日成交金額換算台幣動輒兆元等級，因此他不會因量大就先被嚇退，而是更在意成交量是用來「推升指數」還是「砍盤出貨」。

針對近期乖離擴大問題，他認為乖離收斂不一定要靠大跌修正，也可能透過橫向整理，等待月線、季線自然上移。目前盤勢仍屬上升軌道延伸，三角收斂突破後創高屬於強攻型態，較可能出現高檔整理，而非立即反轉。

在操作策略上，楊雲翔維持七成以上資金水位，轉向中小型股輪動，不追高右上角龍頭股，改布局同族群中位階低、剛啟動、評價合理的標的。以昨（22）日盤面為例，電力、電機工程、電纜、供電概念股持續轉強，背後邏輯來自算力中心、半導體擴廠帶動的長期缺電需求。

他最後強調：「黑K不可怕，可怕的是你沒搞清楚量代表什麼。只要量還在、結構沒壞、資金願意往上推，台股就不能輕易用『崩盤』來定義。」

