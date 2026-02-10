台股衝破3萬3+外資加碼！新台幣回測31.5元關卡 創一週以來新高

台股刷歷史新高、外資大舉買超，新台幣一度回測31.5元整數關卡，連續兩日收紅。廖瑞祥攝



隨著市場逐漸消化對AI疑慮，美股震盪走升，台股在封關前加碼衝刺，熱錢全面回流，新台幣匯率今（2/10）日一早回測31.5元整數關卡，外資呈現雙向操作、偏匯入，加上投信、進口商和壽險業陸續進場買匯，賣賣力道相互拉鋸下，出現窄幅波動，終場收31.55元、小升1分，連續兩日收紅，並創下一週以來新高，總成交值也量縮至20.795億美元。

股匯市即將邁入封關倒數，美股在投資人逐漸消化AI拋售潮，四大指數收紅，美元指數在96.8附近震盪，台股連續兩日走揚，不僅大漲668.35點，收盤順利站上3萬3000點大關，光是外資就買超557.1億元，為歷史第七大買超。

在台股連日續創新高，新台幣昨日強升1.18角，匯銀人士表示，新台幣匯率一早以升值3分、31.53元開出，除了反映國際盤，在外資大舉買超下，直接回測31.5元整數關卡，不過，進口商、投信及壽險業見到甜甜價陸續進場，加上外資操作偏雙向，匯價高低差僅7分左右。

匯銀人士指出，外資在封關前仍有匯入，只是股匯市操作不同調，央行見到買賣力道較平衡，相較於昨日，並未特別調節，終場收在31.55元，連續兩日收紅。不過，股市將於明日封關，在資金動能停歇、交投轉清淡下，恐怕漲勢有限，偏向窄幅震盪。

由於美國本週將公布的消費者物價指數，以及延遲發布的非農就業報告，近期聯準會（Fed）官員陸續發表談話，對於降息態度趨於保守，反而是川普再度為提名人選華許（Kevin Warsh）持續背書，後續將以消息面為主，在休假期間若有任何動靜，將會於開市後反應。

根據央行統計，美元指數跌0.49%、歐元升0.44%，亞幣全面走揚，日圓因首相高市早苗勝選，由弱轉強、漲0.67％，星幣升值0.26％、人民幣升0.22％，韓元和新台幣分別小升0.05％、0.03％。

