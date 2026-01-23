台股衝破32,000點再創新高！台積電漲10元至1,770元 權值股前十名大洗牌
[Newtalk新聞] 台股今（23）日開盤再創新紀錄。指數上漲 42.69 點，開盤指數為 31,788.77 點，隨後上漲逾 250 點，點位突破「32,000」點關卡，高點至 32,042.44 點，再創新高，成交量為 1,757.1 億元，不過隨後漲勢收斂。
台積電（2330）開盤價 1,770 元，上漲 10 元，現維持於平盤；昨日漲停的台達電（2308）上漲 40 元或 3.21%，來到 1,285 元；鴻海（2317）上漲 2 元或 0.89%，來到 225.5 元；聯發科（2454）上漲 140 元或 9.43%，至 1,625 元，氣勢有望朝向漲停邁進；廣達（2382）上漲 1.5 元或 0.53%，至 284.5 元；日月光投控（3711）則上漲 2.5 元或 0.84%，至 300.5 元。
權值股前十大洗牌
台股本波多頭氣盛，集中市場市值快速成長至 103 兆元，除了台積電（2330）穩居權王，前十大市值個股出現大洗牌，台達電昨日股價攻頂收 1,245 元，改寫掛牌後歷史新天價，市值增至 3.23 兆元，超越鴻海成為二哥。
日月光投控昨日上漲 7 元收 298 元，市值擴增至 1.32 兆元，擠下富邦金的 1.3 兆元躍居老五，中信金市值 9,982 億元，距離一兆元俱樂部僅一步之遙，近日或有望見到 10 家市值兆元級公司的空前盛況。
至於後面市值第 11、12 名的聯電（2303）、南亞科（2408）也是氣勢如虹，目前市值分別為 8,509 億元、8,257 億元，累計今年來大漲 37.26%、38.08%。法人看好，兩大權值股各挾 8 吋晶圓代工回歸賣方市場、記憶體超級循環周期等轉機題材，未來有望進一步挑戰重返市值前十大。
3 萬點還看得到？
台股開年不到一個月強勢上漲，引發 PTT 股板熱議。一名網友以「台股還會回到 30,000 點嗎」為題發文，表示今年才過 22 天，大盤就已漲近10%，有別於過去三年來平均也就一年 20% 多，若延續「每月 10%」的漲幅，今年甚至可能翻兩倍，並追問「3 萬點放空的真的沒救了嗎？」好奇指數是否仍有機會跌回 3 萬，以及放空者是否可能會被一路軋爆。
有些網友回應，「或許有機會 但你要先撐得到那個時候」、「未來的話 會 但你有幾年時間？」、「搞不好三萬是地板」、「除非等到 AI 泡泡被搓破的那天」、「現在市場就是聞到血的味道就一窩蜂的狂飆」、「AI 帶來的效應太大了，一片樂觀」、「你管一下台積電啊，他一直漲」、「 台積電都要衝到 2,000（元）以上了」、「想太多了，今年 35,000（點）」、、「等你四萬（點）的時候再回來問一次」、「等 36,00（點）」。顯示大多數人都是看多，認為近期漲勢與市場資金熱度、AI 題材及權值股表現有關。
但有些人認為「不可能每個月都 10% 啦」、「怎麼可能一直漲…」、「關稅協議沒過就會了」；而有些人則說「你可以寫信問一下川普投顧看看」、「快請阿川發神經」。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
好快！兩檔「國民ETF」今除息 0050早盤秒填息、0056持續努力
川普取消關稅威脅 美股連2漲！道瓊漲306點、台積電ADR漲0.38%
其他人也在看
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 3 小時前 ・ 76則留言
6罪狀開撕！長子娶億萬千金婚前協議曝 貝克漢夫妻心碎揭唯一和解條件
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），近日突然在社群IG開撕家族，聲明曝光後迅速在歐美娛樂圈爆引爆。據悉，布魯克林在婚前簽下一份極其嚴苛的婚前協議，讓貝克漢夫妻擔心若小倆口感情生變兒子將孤立無援，並曝光唯一和解的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 93則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 84則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 340則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 19 小時前 ・ 11則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 17則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 57則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 58則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台美半導體結盟新里程碑 英特爾、聯電傳世紀大合作
英特爾與聯電傳將進行「世紀大合作」，英特爾要把獨家用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 71則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 11則留言