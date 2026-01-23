台股衝破32,000點再創新高！台積電漲10元至1,770元 權值股前十名大洗牌

台股加權指數今（23）日早盤一度漲逾 250 點，突破 32,000 點關卡。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 台股今（23）日開盤再創新紀錄。指數上漲 42.69 點，開盤指數為 31,788.77 點，隨後上漲逾 250 點，點位突破「32,000」點關卡，高點至 32,042.44 點，再創新高，成交量為 1,757.1 億元，不過隨後漲勢收斂。

台積電（2330）開盤價 1,770 元，上漲 10 元，現維持於平盤；昨日漲停的台達電（2308）上漲 40 元或 3.21%，來到 1,285 元；鴻海（2317）上漲 2 元或 0.89%，來到 225.5 元；聯發科（2454）上漲 140 元或 9.43%，至 1,625 元，氣勢有望朝向漲停邁進；廣達（2382）上漲 1.5 元或 0.53%，至 284.5 元；日月光投控（3711）則上漲 2.5 元或 0.84%，至 300.5 元。

權值股前十大洗牌

台股本波多頭氣盛，集中市場市值快速成長至 103 兆元，除了台積電（2330）穩居權王，前十大市值個股出現大洗牌，台達電昨日股價攻頂收 1,245 元，改寫掛牌後歷史新天價，市值增至 3.23 兆元，超越鴻海成為二哥。

日月光投控昨日上漲 7 元收 298 元，市值擴增至 1.32 兆元，擠下富邦金的 1.3 兆元躍居老五，中信金市值 9,982 億元，距離一兆元俱樂部僅一步之遙，近日或有望見到 10 家市值兆元級公司的空前盛況。

▲台股市值前十名的上市企業。 圖：台灣證交所

至於後面市值第 11、12 名的聯電（2303）、南亞科（2408）也是氣勢如虹，目前市值分別為 8,509 億元、8,257 億元，累計今年來大漲 37.26%、38.08%。法人看好，兩大權值股各挾 8 吋晶圓代工回歸賣方市場、記憶體超級循環周期等轉機題材，未來有望進一步挑戰重返市值前十大。

3 萬點還看得到？

台股開年不到一個月強勢上漲，引發 PTT 股板熱議。一名網友以「台股還會回到 30,000 點嗎」為題發文，表示今年才過 22 天，大盤就已漲近10%，有別於過去三年來平均也就一年 20% 多，若延續「每月 10%」的漲幅，今年甚至可能翻兩倍，並追問「3 萬點放空的真的沒救了嗎？」好奇指數是否仍有機會跌回 3 萬，以及放空者是否可能會被一路軋爆。

有些網友回應，「或許有機會 但你要先撐得到那個時候」、「未來的話 會 但你有幾年時間？」、「搞不好三萬是地板」、「除非等到 AI 泡泡被搓破的那天」、「現在市場就是聞到血的味道就一窩蜂的狂飆」、「AI 帶來的效應太大了，一片樂觀」、「你管一下台積電啊，他一直漲」、「 台積電都要衝到 2,000（元）以上了」、「想太多了，今年 35,000（點）」、、「等你四萬（點）的時候再回來問一次」、「等 36,00（點）」。顯示大多數人都是看多，認為近期漲勢與市場資金熱度、AI 題材及權值股表現有關。

但有些人認為「不可能每個月都 10% 啦」、「怎麼可能一直漲…」、「關稅協議沒過就會了」；而有些人則說「你可以寫信問一下川普投顧看看」、「快請阿川發神經」。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

