台股衝破33K快了！台積電再飆1830元天價

台股今開盤延續昨日氣勢，一開盤直衝32996.03最高點，差點突破33,000點大關。台積電（2330）上漲15元來到1,835元。

台股28日大、中、小股集體衝高，以萬馬奔騰之姿，推升加權指數上漲485點至32,803點，再創歷史新高，上市櫃成交量合計再度突破兆元，創史上第二大量。隨著美股財報陸續揭曉，台指期夜盤領先突破33,000點大關。

台股今天（29日）開盤直衝32996.03最高點，衝破33000，權值股方面，台積電（2330）上漲10元來到1,830元。聯發科（2454）上漲10元來到1,790元。

美國聯準會於28日公布利率決策，如外界預期維持聯邦基金利率不變，華爾街股市28日在半導體股領漲下走高，道瓊工業指數上揚12.19點，或0.02％，收49,015.60點；標普500指數下跌0.57點，或0.01％，收6,978.03點；那斯達克指數揚升40.35點，或0.17％，收23,857.45點；費城半導體指數上漲189.56點，或2.34％，收8,306.74點。

