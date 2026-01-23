台股衝鋒三萬二 和碩股價委屈否？ 童子賢：2~3年努力不會白費

和碩董事長童子賢。陳俐妏攝



台股開年衝破三萬二千點大關，AI電子股成為主軸，但有些科技大老高喊股價受委屈。和碩董事長童子賢今天表示，產業轉型資源調度可能會卡住2千億元資金，但若要在舞台上繼續唱，就要繼續努力，不要被人踹下台。他說，和碩過去2~3年的努力不會白費，2026年就是3位數成長，現在是跑馬圈地、萬馬奔騰的局面。

市場關注AI趨勢發展和是否泡沫化，童子賢表示，基礎建設和應用持續出現，因此他也要引用廣達董事長林百里談論AI的評論，未來還會好好幾年，目前AI 應用端會此起彼伏，但AI已成科技發展重要基礎建設。AI背後就是電力建設競賽。

童子賢指出，他向來不評論股價，經營公司需要長久，又要豐厚報酬，優良模範的公司用8～10年看，也是起起伏伏，像是景碩這波就起來就是，產業發展就是要看兩點，一是自身營運，二是產業制約，例如景碩等產業股價都是3倍數，10年前和碩也有正當時的時候。

台美關稅談判拍板，電子供應鏈如何移轉，和碩共同執行長鄧國彥表示，和碩有一個小組關注232談判，很多東西還在變化中，很多產品也往北美移動，但台灣角色愈來愈重要，會跟著客人合作看如何調配產能。

