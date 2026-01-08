台股衝3萬靠它！專挑爆發股上市賺翻 打造「市值巨獸」造王者現身

財經中心／師瑞德報導

台股2026開春震撼彈！證交所舉辦年度中介機構頒獎典禮，董事長林修銘霸氣宣布：台股加權指數突破3萬點，總市值挑戰百兆，全球排名躍升第7大！元大證券、資誠會計師橫掃年度大獎，成推動上市最大功臣。金管會主委彭金隆更喊話打造「亞洲資產管理中心」，台灣資本市場邁向國際級新里程碑。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣資本市場再寫歷史新頁！台灣證券交易所今（8）日盛大舉辦「114年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘親臨致詞。會中不僅表揚推動優質企業上市的功臣，更宣布一項震撼國際的里程碑：2026年開春，台股加權指數一舉突破3萬點大關，總市值逼近百兆，全球排名正式躍升至第7名，展現台灣資本市場驚人的資金動能與韌性。

市值挑戰百兆、全球排名坐8望7 林修銘：打造亞洲那斯達克

證交所董事長林修銘在開場致詞時指出，回首去年（114年），面對全球供應鏈重組及美國關稅政策變動的挑戰，台灣企業展現強大韌性。截至去年第3季，全體上市公司營收達34.13兆元，年增12.61%，獲利亦同步成長。

亮眼的基本面帶動了IPO市場的熱絡。去年申請上市案達45件，大幅成長45%；其中，「創新板」申請案更是翻倍成長。林修銘強調，台股不僅在去年底以94兆市值站穩全球第8，今年初更進一步攻克3萬點、市值挑戰百兆，排名晉升全球第7。未來證交所將全力扶植新創，以形塑完整的創新生態系為目標，將台灣創新板打造為「亞洲的那斯達克」。

彭金隆點火「亞洲資產管理中心」 讓台灣優質企業被世界看見

金管會主委彭金隆致詞時表示，台股站上3萬點創下歷史新高，證明證交所已是名符其實的國際級市場。目前台灣具備獨特的產業基礎與資金動能，正是推動「亞洲資產管理中心」的最佳時機。金管會將全力支持證交所推動具成長潛力的優質企業上市，讓台灣被全世界看見。

中介機構得獎名單揭曉 元大證券、資誠會計師橫掃大獎

本次頒獎典禮旨在表揚證券承銷商、會計師與律師對資本市場的貢獻。在競爭激烈的獎項中，元大證券展現龍頭實力，包辦「攜手同行獎」、「邁向未來獎（IPO籌資金額與市值）」第一名，並獲選推動創新獎，成為證券端的最大贏家。

會計師事務所方面，資誠聯合會計師事務所奪下「攜手同行獎」第一名；勤業眾信與安侯建業亦表現不俗，分獲多個獎項肯定。律師事務所則由國際通商法律事務所獲頒資本市場貢獻獎。

證交所最後強調，未來將持續營造更彈性的籌資環境，深化國際合作，與所有中介機構攜手，為台灣資本市場注入更多活水。

