台股衝3萬點陷震盪 法人：市場逐漸換手
[NOWnews今日新聞] 上週台股指數看回不回，續創新高點位30593點，1月以來漲點已多達1325點，3萬點成下方有力支撐，不過外資和投信上週均為賣超，大型法人並不積極，且川普關稅宣判在即，不確定性雖增加。不過市場關注的台積電法說會將在15日登場，也讓市場對於後續行情多加期待。
永豐投顧指出，上週台股在大跨步攻上30,000點後出現震盪，台積電也由1,700元價位回撤，短線攻勢暫歇，新資金必須在30,000點以上建立部位，市場逐漸換手，等待新發展。
永豐投顧分析，資金尋找落後股，融資快速增加。市場資金搶進，尋找拉抬落後股，如面板就迅速上漲，甚至低基期的股票先漲再說，由於融資增加迅速，建議投資人應避開，等待市場降溫。
永豐投顧表示，趨勢仍沒變，總結而言，AI發展仍未終止。
但股市在年初呈現爆發溢出，永豐投顧建議投資人冷靜面對，找有基本面股投資、而不是追價，做長線規劃。本週指數區間看29,500點至31,000點。
台積電法說是本週下半周的重頭戲，法人對其第四季獲利寄予厚望，並聚焦在台積電今年的資本支出，不過，外資過去一週賣超台積電近5.6萬張，仍不得大意是否還有賣壓持續湧現。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
