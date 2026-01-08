台股衝30593點新高後拉回 終場下跌74點守5日線

（中央社記者吳家豪台北8日電）台股今天早盤一度跌逾160點，回測5日線約30165點支撐，但在買盤力挺下，台積電回神，軍工股走揚，指數盤中攻上30593.49點創歷史新高，隨後多空持續交戰，指數回到平盤附近震盪，終場收在30360.55點，下跌74.92點，跌幅0.25%，成交值降至新台幣7365.1億元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰接受中央社電訪指出，台股今天盤中雖創下新高，但指數正乖離已超過5%，存在過熱風險。目前市場處於偏多格局，指數回測至5日或10日均線附近通常會有支撐，但量能須同步縮減，後續才有轉強機會。

電子類股指數今天收黑下跌0.39%，半導體指數小漲0.19%；傳產族群以塑膠指數表現較佳，終場上揚2.26%，鋼鐵指數跌幅達1.87%。代表中小型股的櫃買指數下挫0.49%。

權值電子股台積電早盤一度回神衝上1700元，但隨後漲勢收斂，終場收在1685元，上漲10元或0.6%。鴻海跌3.77%，收229.5元。大立光下午將舉行法人說明會，終場跌2.94%，以2475元作收。

美國總統川普要求軍工企業將更多資金投入武器研發，激勵軍工股走勢，雷虎今天收漲停158.5元，漢翔漲6.19%、收54.9元，龍德造船上揚4.25%、收135元。

記憶體市場持續供不應求，廣穎、旺宏攻漲停，分別收48.5元、63.3元；華邦電漲1.88%，收在108.5元；南亞科漲0.21%，以241.5元作收；創見勁揚逾8%，收在257.5元。

高價股旭隼跌破千元、收在995元，跌幅1%，千金股剩27檔。股王信驊營運展望樂觀，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄，終場收在7650元，上漲3.66%。（編輯：楊蘭軒）1150108