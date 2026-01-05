台股要衝了！飛越「3萬點大關」時間曝 4大利多噴發

美國科技股開年強勢上攻，帶動2日台積電ADR大漲5.17％，收319.61美元，改寫歷史新高，溢價達26.69％，換算新台幣已站上2,000元關卡。法人表示，台股在四大利多加持下，本周有望挑戰3萬點大關，而台積電法說會前行情仍值得期待。預料在AI題材領軍，搭配金融、航運等傳產類股輪動助攻之下，可望帶動台股首季上探31,000點。

法人表示，台股在四大利多加持下，本周有望挑戰3萬點大關。（圖/資料照）

綜合富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民及台新投顧副總黃文清等專家看法，資金於元月明顯開始回流，美股科技股開年也繳出強勁表現，台積電ADR漲幅逾5％，市值已躍居全球第六大，將激勵台股有望於本周挑戰3萬點大關，且6日將迎來全球科技業年度最大盛會－國際消費電子展（CES）、台股上市櫃2025年全年營收揭曉，美科技股新一輪財報將陸續公布，15日更有台積電法說，為全月份目光聚焦的最大焦點，看好在台積電法說之前，行情都還值得期待，首季區間上看28,700～31,000點。

台股後市展望。（圖/資料照）

陳奕光指出，台股四大利多分別為：一、台積電15日法說會有望釋利多：台積電ADR價格創新高，換算成台股已上攻至2,000元，先行反應利多，溢價將帶動台積電走勢；二、AI通膨持續發酵：記憶體報價持續上揚，激勵美光2日再創高，原先支撐AI算力的電力轉為儲存力，且與AI算力成正比；三、外資軋空行情：外資2025年大賣台股集中市場5,995億元，元月首個交易日回頭大買120億元，創2025年12月23日以來新高，上演外資軋空行情；四、年底紅包行情：農曆年前發送年終獎金，有望挹注再投資動能。

黃文清表示，外資在假期後資金回流台股，由於市場期待台積電法說將會釋出利多，市場對其第一季及全年度的展望頗為正面，主要受惠於AI晶片需求持續爆發，與先進製程定價權的提升，預期第一季可望淡季不淡，2026年動能包括2奈米量產、先進封裝及漲價效應等，看好台積電股價在法說會登場前行情仍值得期待，推薦的族群有CES概念股、台積電概念股、AI供應鏈及日本半導體等相關概念ETF。（工商時報楊淨淳報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

