台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，預計29日抵台。（圖／方萬民攝）

輝達NVIDA執行長黃仁勳預計29日來台，在記憶體基本面訊號轉強、市場關注先進製程需求回溫、AI機器人具體落地等進一步好消息催化，台積電29日領漲到1835元、聯發科漲到1785元，台股大盤目前最高32,996.03點；旺宏漲停。

台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。

廣告 廣告

CMoney統計，2026年以來半導體ETF突出，績效前五強中，台新臺灣IC設計（00947）漲逾3成；新光臺灣半導體30（00904）逾25％。漲幅前三強為兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891），今年來股價也至少上漲逾21％。

以台新臺灣IC設計（00947）來說，唯一聚焦IC設計產業，搭上記憶體漲價題材及半導體結構成長趨勢，前7大成分股分別為華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、聯發科（2454）、信驊（5274）及創意（3443），皆是今年來的強勢股，加上權重皆逾7％。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

網傳「白銀存摺」攻略、指南 臺灣銀行澄清：從未提供相關業務