台股記憶體上演大怒神 但長江存儲新產能恐難解燃眉之急

人工智慧（AI）和雲端伺服器對記憶體的需求大爆發，近日傳出中國NAND Flash大廠長江存儲武漢新廠原訂於2027年啟用的產能，將提前於今年下半年開出，引起記憶體市場供給吃緊的現象抒解、價格可能回跌的期待。

消息傳來，台灣記憶體類股包括群聯、力積電、南亞科、品安和廣穎，以及旺宏、威剛和十詮2日在台灣股市開盤後應聲重挫，3日賣壓依舊凝重，群聯和品安一度大跌將近7%。

旺宏跟華邦電股價震盪更大，旺宏早盤跳空鎖漲停，報93.2元，豈料10點過後翻黑殺至82.6元，震盪幅度12.5%。華邦電股價也震盪，早盤漲至123.5，10點後翻黑，一度打入跌停104.5元，振幅16.38%。

不過仔細分析，市場對長江存儲提前擴產的影響力恐怕高估了。首先，長江存儲新產能可能優先供應中國市場，而且其重心偏向3D DRAM，對於增加全球NAND供給量的助益微乎其微。其次，一般而言新生產線開出後，仍要面臨數個季度的良率提升，以及適應更複雜製程等考驗。

記憶體市場供需結構轉變，缺貨短期難解

另外，從記憶體市場供需結構等因素分析，長江存儲單一供應商擴產，對抒解供給吃緊的狀況也使不上力。

記憶體價格自2025年下半年響起漲聲，核心原因在於「產能排擠」。由於人工智慧（AI）伺服器和資料中心對高效能記憶體的強勁需求，三星電子(Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron)三大記憶體廠優先投入高頻寬記憶體（HBM）和先進DRAM，以因應雲端服務商和高效能運算市場需求，這也排擠舊世代記憶體產品，進而造成市場結構性失衡，推升報價水漲船高。

其他原廠則致力於提升單位晶圓密度，以此取代擴產的策略。分析師預測，由於在全球NAND廠擴產速度趨緩，今年總產出位元年成長率僅10%至15%，遠低於往年的30%。事實上，目前已有多家廠商表態今年產能已接近滿載，擴產已是不可能的事情，缺貨的狀況無疑會延續至少到2027年。

記憶體供不應求，價格上漲趨勢延續

從需求面來看，這波記憶體需求動能主要來自於AI，有專家估計，2026 年全球生產的記憶體中，最多 70% 將被用於資料中心。

其他數據也凸顯AI需求的爆發性，以新世代AI伺服器平台推估，若每台伺服器搭載32TB SSD，假設出貨規模達1000萬台，NAND的需求量即高達約320EB，已相當於全球NAND年產出的約3成，而這僅是單一平台的估算，尚未納入其他AI訓練與推論系統、大型資料中心擴建，以及企業私有AI與邊緣AI部署需求。

研究機構趨勢科技（TrendForce）估計，今年第1季一般型DRAM（conventional DRAM）合約價格季比增度約為55%至60%。NAND Flash部分，受原廠控管產能影響，加上伺服器需求動能強勁，排擠消費性與其他應用需求，預估各類NAND產品合約價漲價幅度約33%至38%。



