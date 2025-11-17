台股記憶體熱！10檔近三月漲幅雙位數半導體ETF 唯一這檔大漲21%

在 AI 商機持續爆發、四大 CSP 大廠同步上修全年資本支激勵下，台灣的半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三月均大漲二位數。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 在 AI 商機持續爆發、四大 CSP（雲端服務供應商）亞馬遜、Alphabet、微軟及 Meta 同步上修全年資本支激勵下，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三月均大漲二位數。

其中，IC 設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈，國內唯一聚焦台新臺灣 IC 設計動能ETF基金（00947）近三個月大漲 21%，高居台股ETF第一，為唯一報酬率衝破 2 成之台股ETF。第二名為周三（19日）停止交易、即將實施分割的富邦科技（0052），近三個月來也漲了19.2%。

近３月績效第一的台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）前五大持股中，包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯（8299）、南亞科（2408）及華邦電（2344），最大成分股為台達電（2308）。雖這些公司不純粹是 IC 設計企業，但其產品高度依賴 IC 技術，與晶片設計密不可分。

00947 追蹤的成分股不僅涵蓋 IC 設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，市場數據顯示，2025年 11 月初 DDR5 現貨價格單週上漲約 30%，第四季標準型 DRAM 合約價可望季增 18%～23%，部分高階產品自九月以來累計漲幅近七成。

研調機構 TechInsights 指出，AI 伺服器需求持續推升 HBM（高頻寬記憶體）出貨量，年增率有機會超過 70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。隨 AI 運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和 IC 設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。

