台股記憶體7檔熱門 下車訊號看過來
財經中心／廖珪如報導
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。
針對近期股價表現亮眼的記憶體，廖炳焜分析，受益於國際大廠減少DDR4產品生產、或結束部分產品，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。展望後市，隨著階段性供需錯配，DRAM價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。
TrendForce 最新記憶體現貨價格報告指出：買家一旦收到顆粒報價便迅速下單，造成價格急速上揚。 在此情況下， DDR5 顆粒的本週上漲幅度達約 30%。 同時，主流顆粒（即 DDR4 1G×8 3200MT/s）平均價由約 US$9.523 上漲至 US$10.629，週漲幅約 11.61%。供需面來看，供應持續緊張是關鍵因素之一。TrendForce 報告指出，原廠及模組大廠（如 Kingston）限量出貨，加劇下游企業的備貨壓力。
因此，客戶紛紛提前備貨，以確保從現在至年底乃至明年初的料源穩定。 從趨勢角度觀察，短期內供應瓶頸尚難緩解。TrendForce 亦已將 2025 年第四季傳統 DRAM 的合約價格預期由此前 8-13% 上修至 18-23%。綜上，記憶體市場正顯現以下四項特徵：搶貨速度極快，市場報價一出便迅速落定、DDR5 與 DDR4 現貨價格皆呈雙位數上漲，且顆粒階段漲勢尤為明顯、模組廠與系統整合商因擔憂料源短缺，提早進入備貨模式、市場情緒偏向「先下手為強」，而非單純依據官方價格觀望。法人推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）。
記憶體族群 下車4警鐘
專注科技股的萬鈞法人視野認為，這次記憶體大循環何時會結束？指標一是，這產品技術難度沒有台積電高，但是毛利率高過台積電的59.5%（Q3法說會），那該指標可能就已經到達高點，甚至將往下走，所以投資人要留意投資標的毛利率變化。其二，若營收大量爆出，景氣循環股在上揚時，廠商會惜售，如果你看到投資標的營收沒有大幅上揚，這時候可以買進（這代表廠商看漲），如果你看到投資標的營收暴增，代表公司認為價格已到高點，進行收割。第三，如果景氣循環股爆殖利率很高，賺很多代表他就在高點了。最後，最大明確指標還有，當該循環族群龍頭企業「被」加入ETF，萬鈞法人視野認為，龍頭公司如台積電，被加入ETF是正常的，因為這些公司都持續向上，但若是景氣循環股，如航運、生技龍頭漲到進入0050（因為景氣循環股股價會下行，若被宣布加入ETF，是時候出脫）。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
台積電運動會／黃仁勳返美前 先做這件事
其他人也在看
安世半導體風波 中國商務部：同意荷蘭經濟部派員來華磋商
中國商務部周六（8 日）表示，中方注意到荷蘭經濟大臣卡雷曼斯於 11 月 6 日發表的聲明，但截至目前尚未見到荷方在停止侵害中國企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動，中方同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。鉅亨網 ・ 1 小時前
揭市政顧問「盧秀燕扛責」圖卡洗群組 江肇國：當台灣人傻瓜？
台中發現非洲豬瘟疫情，台中市政府防疫接連出包，遭各界撻伐、究責聲浪不斷，昨（6日）開鍘農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良，台中市長盧秀燕也出面鞠躬道歉。不過，台中市議員江肇國表示，市政顧問群轉傳「下屬出包，盧秀燕勇於道歉」圖卡，他怒批：「卸責卸得這麼難看，當台灣人是傻瓜嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前
台股本週大跌582點！總市值蒸發1.8兆 這族群竟然大漲近10%
根據台灣證券交易所統計，114年11月7日發行量加權股價指數收盤為27,651.41點，較上週(114年10月31日)的28,233.35點下跌581.94點，跌幅約為2.06%。產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲9.94%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌4.60%為最大，未含金融類指數下跌576.93點，跌幅約為2.30%，未含電子類指數上漲12.35點，漲幅約為0.07%，未含金融電子類指數下跌16.42點，跌幅約為0.12%。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前
全國蜂蜜廚神大對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神二」，八日比賽結果出爐並於新北市蘆洲區農會辦理頒獎典禮暨成果發表，今年比賽共一百六十八組選手參加，分別由學生組程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」獲得冠軍。歡迎民眾購買新北好蜜，以蜂蜜製成各式甜蜜料理，支持在地農業，促進農業永續發展。新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第2屆「蜂蜜廚神」活動，去年第一屆共六十組選手參與，今年比賽達一百六十八組選手報名，成長近三倍，其中包含高雄、臺南及彰化等各地選手參與，並將料理過程製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。蘆洲 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
《台北股市》外資大賣台股週線中止連6紅 投信這樣看11月行情
【時報記者張佳琪台北報導】台股受美股拖累，7日指數拉回248點，跌幅0.89%，指數收在27651點破月線，失守28000點大關。台股週線中止連6紅，單週下挫581點，週線跌幅2.06%，平均日均量為5605.83億元。 統計三大法人本週操作，僅投信站在買方且中止連續第13週賣超，本週反手回補35.44億元；外資單週減持1141.22億元，自營商也站在賣方賣超192億元。合計三大法人單週賣超1297.78億元。 PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股持續受AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，廖炳焜認為，近期出現科技與非電族群良性輪動，對台股中長多表現有幫助。 廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出時報資訊 ・ 14 小時前
AI泡沫狼來了講久就成真！ 法人示警：台股見3萬點要明年
「AI泡沫狼來了」講久就成真！美股面臨估值泡沫和資金集中風險，近期指標性個股如輝達、微軟持續回檔，也牽動亞股進入震盪，台股跌破月線，投信法人表示，美股拉回屬於漲多調整，但台股上半年從低點起漲就飆升了1萬點，雖然有長線題材護體，但真正要見到三萬點大關，恐要到明年了。太報 ・ 4 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 1 天前
高股息ETF十強出爐！00927今年來含息報酬率飆23.31％跑第一 0056、00918也進榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。中時財經即時 ・ 1 天前
高股息ETF十強揭曉！00927漲23%唯一打敗大盤 0056也入榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效，有6檔超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31%勝過大盤的21.12%，是唯一一檔打敗大盤的台股高息ETF，擁有148.6萬受益人的元大高股息（0056）也入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 3 小時前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
寶佳狙擊中石化四天爆量近70萬張股價重回票面10元創一年新高
大型房地產開發業者寶佳集團近日大舉入股中工（2515）逾一成股權，市場隨即傳出，其背後可能劍指中石化（1314）經營權，引發投資人熱議。受此消息激勵，中石化已連漲四天，今（7）日再度開高走高，股價一度大漲逾8%，開盤即攻上10.5元股價收復票面，創一年多新高，四天爆近70萬巨量。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 6 小時前