台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高

勞動基金114年大賺1兆1177億元，創下歷年新高。圖為勞動基金運用局局長蘇郁卿。（蔡佩珈攝）

勞動基金去年大賺1兆1177億元，創下歷年新高，勞動基金運用局表示，勞動基金約21％配置台股，去年收益數逾50％來自台股。另外，據勞金局公布資料顯示，新制勞退基金前10大持股，台積電占比逾3成仍居第一，健策、金像電則是新入榜，擠下廣達、中華電。

針對新制勞退基金前10大持股，勞金局昨公布資料顯示，截至去年底，台積電31.96％最高，其次依序為台達電6.34％、鴻海4.33％、聯發科3.91％、奇鋐2.74％、台光電2.41％、富邦金2.1％、國泰金1.99％、健策1.86％、金像電1.78％，其中健策與金像電是新進榜的個股，廣達、中華電則已不在名單內。

勞金局副局長劉麗茹表示，勞動基金去年整年投資收益達到1兆1177億元，若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總收益1兆2084億元，雙雙創下歷史新高。

勞動基金運用局表示，114年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新台幣匯價也劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。台股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。而去年勞動基金約21％配置台股，114年收益逾50％來自國內股市貢獻。

此外，根據《勞工保險條例》，當消費者物價指數（CPI）累積成長率達5％，將調整勞保老年年金的給付金額，調漲後重新計算，直至累積到5％才會再調漲。據主計總處公布數據，截至去年底，110、101、105、106、107、111年共6個年度CPI成長累積超過5％，有機會於今年5月起調漲，6月入帳。