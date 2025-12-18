台股資金大洗牌！00981A展吸金大法近30萬張登「申購王」

股市配圖。廖瑞祥攝



三大法人兩樣情！昨天外資賣超台股高達595億元，自營商也提款超過149億元；反觀投信業者昨天轉站買方，雖僅小幅買超33億元，但仍是台股重要定心丸。且觀察主動式ETF規模王統一00981A的新申購情形，最近一天就淨流入超過19億資金，再度印證「股價愈跌、投資人愈買」的態勢；此外，統一00981A昨天出手買進多檔超跌的大型權值股，顯見對台股後續走勢仍深具信心。

市場波動愈大，資金選擇愈明確。根據CMoney統計12月15日至17日申購熱門榜，主動統一台股增長(00981A)以三日合計29.9萬張的淨申購量強勢奪冠，狠甩其他對手。第二至第五依序為元大投資級公司債(00720B)、富邦科技(0052)、

期街口S&P布蘭特油正2 (00715L)及大華優利高填息30 (00918)。這份榜單反映出市場選股難度提升後，資金流向出現明顯轉變。績效優異的主動式ETF因專業經理人即時調整持股而受青睞；債券與高息等具固定收益的防禦性標的也順勢吸金；00715L則受惠川普制裁委內瑞拉議題。

主動式ETF最大優勢就是「靈活應變」，能根據市況即時調整持股。今年台股已上架14檔主動式ETF，統一00981A能強勢突圍，靠的就是「用績效說話」！掛牌僅半年，股價從10元起漲一路衝上16元，漲幅逾6成，亮眼報酬率讓投資人印象深刻。當近期市場震盪、股價高檔整理時，投資人不但不跑，反而連三日爆量加碼29.9萬張，讓統一00981A就算回檔，規模還是日日增，截至昨(17)日規模已正式突破450億元。這波「逢低搶進」熱潮，印證了一個道理：真金不怕火煉，好表現自然贏得長期信任。

統一投信台股研究團隊指出，聯準會上週如期降息一碼，2025、2026年預計各降一碼，雖然降息步調放緩但方向未變，加上每月400億美元短債購買計畫啟動，整體資金環境依舊寬鬆。台股方面，資金從PCB輪動至半導體廠務、電力類股，指數雖在高檔震盪但類股輪動健康。本周受聖誕假期與日銀升息疑慮影響震盪加大，但中長線來看，降息循環+AI獲利提升的雙引擎依舊強勁，投資人可把握震盪回檔機會，透過定期定額或分批布局方式，參與台股市場。

