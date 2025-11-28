台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單：

1、台積電 2330

收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。

昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。

廣告 廣告

2、聯發科 2454

收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。

主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。

3、南亞科 2408

收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。

昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。

4、波若威 3163

收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17 億元。

上漲主要原因為矽光子與共同光學封裝題材發酵，市場看好其切入 AI 伺服器高速傳輸供應鏈，並有望成為 Nvidia CPO 平台的潛在合作夥伴。

5、鴻海 2317

收盤 231 元，漲 1.76%，成交金額 141.99 億元。

市場持續看好 AI 伺服器、車用電子與智慧製造需求，公司在伺服器組裝、電動車平台等領域積極發展，具備長期成長動能。

6、鴻勁 7769

收盤 2,940 元，漲 96.66%，成交金額 131.63 億元。

公司專注於半導體測試設備，隨著 AI 晶片與高階製程需求增加，測試設備市場快速成長，市場看好其在 AI 與高效能運算供應鏈中的地位。

7、華星光 4979

收盤 224 元，漲 7.69%，成交金額 120.16 億元。

屬於光通訊與矽光子族群，近期因 AI 伺服器高速傳輸需求強勁，矽光子概念股全面走強。

8、金像電 2368

收盤 627 元，漲 2.79%，成交金額 115.04 億元。

全球 AI 伺服器、高速交換器與網通設備需求持續走強，公司作為高階載板與 PCB 大廠，直接受惠於 AI ASIC 與雲端伺服器大單，後續發展可期。

9、欣興 3037

收盤 187 元，漲 4.76%，成交金額 100.75 億元。

AI 伺服器與雲端運算持續成長，帶動高階 ABF 載板供不應求，第三季 EPS 達 1.44 元，市場信心回溫，看好未來營運發展。

10、聯亞 3081

收盤 535 元，漲 1.33%，成交金額 100.60 億元。

主因受到矽光子與共同光學封裝（CPO) 題材發酵，市場看好其在 AI 伺服器高速傳輸供應鏈的佈局，營運成長可期。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》台積衝漲 大盤衝漲 續強與轉強個股名單來了

邱議瑩啟動「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會