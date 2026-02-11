台股走強 櫃買市場今年創3新高

櫃買今日舉行例行記者會。圖正中央者為副總李淑暖。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。

根據櫃買統計，上櫃公司在營運成績方面也表現亮眼。整體879家上櫃公司1月營收合計為2860億元、年增24%，其中營收成長之上櫃公司共有623家、佔比70.9%，尤以科技產業鏈的貢獻最為顯著，元月營收成長最顯著的產業分別為半導體業、電腦週邊業及電子業。

廣告

櫃買說明，上櫃半導體產業因晶圓代工、封測需求回升，先進封裝與成熟製程的應用擴大，整體供應鏈營運都升溫；電腦週邊產業則受惠記憶體價格上漲，挹注單價、出貨量同步成長；電子業則受惠AI伺服器、散熱供應鏈出貨強勁，半導體建廠、工程營收認列，貴金屬價漲也帶動電子化學與材料廠商的營收成長。

近年外資在櫃買市場的買賣比例也持續提升，經櫃買統計，今年截至2月10日，外資持有上櫃股票之市值佔全市場市值之比例為21.46%，外資買賣上櫃股票佔全市場之比例則為27.25%，近5年來比重呈持續提升。

