台股走強 櫃買市場今年創3新高
〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。
根據櫃買統計，上櫃公司在營運成績方面也表現亮眼。整體879家上櫃公司1月營收合計為2860億元、年增24%，其中營收成長之上櫃公司共有623家、佔比70.9%，尤以科技產業鏈的貢獻最為顯著，元月營收成長最顯著的產業分別為半導體業、電腦週邊業及電子業。
櫃買說明，上櫃半導體產業因晶圓代工、封測需求回升，先進封裝與成熟製程的應用擴大，整體供應鏈營運都升溫；電腦週邊產業則受惠記憶體價格上漲，挹注單價、出貨量同步成長；電子業則受惠AI伺服器、散熱供應鏈出貨強勁，半導體建廠、工程營收認列，貴金屬價漲也帶動電子化學與材料廠商的營收成長。
近年外資在櫃買市場的買賣比例也持續提升，經櫃買統計，今年截至2月10日，外資持有上櫃股票之市值佔全市場市值之比例為21.46%，外資買賣上櫃股票佔全市場之比例則為27.25%，近5年來比重呈持續提升。
62萬存股族不妙？投信封關前棄養 連2砍霸榜
焦點股》記憶體續看多 華邦電、旺宏爆量上漲
蛇年封關》台積電飆1925元、指數登33661點 雙雙再創新猷
台積電盤後鉅額交易飆1975元 再現新天價
台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元
美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾300點，早盤最高漲近300點至33369.42點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1905元，改寫新天價。
台股金蛇年封關日 大盤指數.台積電雙寫歷史新高
台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，但就有股民擔心抱股過年會有風險，猶豫要不要獲利了結，根據統計近20年來，年後首個交易日有14次收...
三大權值股領頭衝刺封關行情 金蛇年台股漲萬點
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。
蛇年封關日大漲！台積電突破1,900元，台股連三天飆600點
【財訊快報／黃啟乙】台股今日迎接蛇年封關行情，台積電(2330)、台達電(2308)、台塑集團、鴻海(2317)等權值股表現強勁，推動大盤持續上攻，盤中連續第三天單日大漲逾600點，準備再創歷史新高。 其中，台積電股價突破1,900元關卡，後市有望挑戰2,000元大關。元月份營收再創新高，是力挺股價的重要關鍵。隨著上市櫃企業元月營收陸續公布，加上台灣出口再創新高，今年第一季呈現「淡季不淡」格局，顯示基本面依然穩健。 值得注意的是，台灣出口持續增長的動能，主要來自AI相關產品，這股增長力量也正擴散至相關產業。例如，占台灣空運出口比重逾50％的遠雄港(5607)，營收月月上升，元月份達4.22億元，較去年同期成長41.1%，營收增長趨勢與台灣出口表現高度一致，可視為AI出口的「最後一哩路」，也許今年會有更大的表現。
《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
台積電爆炸性成長ADR大漲6.49美元 美股收盤漲跌互見
【國際中心／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電公布1月營收，出現不可思議的爆炸性成長，讓台積電ADR（TSM）大漲6.49美元、漲幅1.83％，收盤價361.90美元。至於在美股方面，美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。
台股封關日續創高 新台幣爆量升破31.5元關卡
馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價
盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
2/11 台股盤中：台積創高，指數大紅高調迎封關！汽車關稅談判埋梗年後新局？
台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行 17.5％ 一口氣降至零。不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群，東陽打底近一年，市場會給一個重新評估的機會嗎？
台股ETF投資續熱，金蛇年總受益人數逾1260萬人
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
台股今封關 台積電衝1900元之上 大盤站穩33000點
台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
抱股過年這樣選！主動式台股ETF 00982A配息10%有看頭
台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.28兆。
印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身零負評神祕禮品？
從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。
櫃買黃金現貨交易平台日均飆新高 年增達8倍
國際黃金市場持續熱絡，櫃買中心今日指出，「黃金現貨交易平台」元月的成交金額已達20.98億元，今年截至2月10日的日均值達1.43億元，2月2日單日成交值更達6.34億元，創單月、單日新高。根據櫃買統計，今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均成交值達1.43億元、累計交易人次為2.43萬人次，至
黃金交易熱 櫃買現貨單月、單日成交雙創新高
（中央社記者何秀玲台北11日電）國際黃金市場近期交易熱絡，櫃買中心統計，黃金現貨交易平台今年1月成交金額達新台幣20.98億元，今年2月2日單日成交值更達6.34億元，分別創下2015年1月平台上線以來單月及單日新高。
【蛇年封關】台積電蛇年市值大增20兆元 每位股東均賺1014萬元
農曆金蛇年今（11）日要封關，不甩要休市11天會不會有未知的風險，投資人抱股過年信心強大，台積電（2330）最高漲45元至1925元，若以此價格估算，神山蛇年市值增加逾20.09兆元，以台積電198萬股民計算，平均每人財富潛在增1014萬元左右。
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
Astera財報財測優、聘新任財務長 盤後不漲反摔
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:28:23 郭妍希 發佈AI基礎設施高速連接解決方案供應商Astera Labs (ALAB.US)公布的第四季(2025年10-12月)財報結果擊敗華爾街預期，但公司決定聘請新的財務長，盤後股價下殺。 Seeking Alpha、Investor`s Business Daily報導，Astera 10日盤後公布Q4財報：營收較去年同期大增91.8%至2.706億美元；經調整的本業每股盈餘則為0.58美元。根據FactSet調查，分析師原本預測Q4營收、本業每股盈餘為2.496億美元、0.52美元。 Astera執行長Jitendra Mohan透過聲明表示，Q4營收季增17%至創紀錄的2.706億美元，為亮麗的2025年畫下完美句點，全年營收年增率高達115%。 Mohan指出，旗下智慧連結平台(Intelligent Connectivity Platform)商機正持續快速擴張，當中涵蓋了多條產品線、物理介質、規格尺寸，以及適用於標準與客製化應用的各類通訊協定。考慮到強勁的客戶動能與營收機會，Astera正加速研發投資，包括在以色