台股走揚助攻 10月景氣燈號連2月亮出黃紅燈

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布10月景氣燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，且分數連續3個月走揚。國發會官員說明，AI剛性需求仍在，帶動出口持續暢旺，而普發現金、演唱會、耶誕節消費旺季將助攻內需，有利景氣穩步成長。

國發會指出，10月景氣燈號綜合判斷分數為35分，較9月下修值34分增加1分，燈號連續第2個月亮出黃紅燈。觀察燈號9項構成指標，股價指數受台股創高帶動，轉為熱絡紅燈，其餘構成項目燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，經濟指標透露正面訊號，尤其是與內需相關的批發、零售及餐飲營業額，零售、餐飲9月還是負成長，10月轉為正成長，其中餐飲成長更顯著，「內需成長慢慢加溫」。

陳美菊進一步指出，第4季還有普發現金、汽機車汰舊換新、演唱會等議題，加上耶誕節將至，商機湧現，這些都有助於內需。

陳美菊也說，製造業信心慢慢回升，推動景氣領先指標上揚，同時指標雖然微幅下滑，主要是因傳產稍微疲弱，整體而言，國內景氣穩步成長。

媒體詢問，景氣燈號是否有機會亮紅燈，陳美菊說，AI這塊剛性需求還在，「希望有這個機會」。

媒體也關注對等關稅可能即將公布，將如何影響經濟發展，陳美菊說明，可以從兩角度來看，一方面，AI需求仍在，有助於支撐出口，加上供應鏈移轉需要時間，短期應不會有太大影響；另一方面，對等關稅消息剛出來時，廠商不知道怎麼應對，但隨著時間推移，政府部門因應方式出爐，廠商也慢慢布局，加上外界慢慢了解談判方式，「最壞情況已經過了」。（編輯：楊凱翔）1141127